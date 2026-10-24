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24.10.2026 15:26

Basketgate: Ο Απόστολος Λύτρας ανέλαβε την νομική υπεράσπιση του διαιτητή Κορομηλά

24.10.2026 15:26
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Ο Απόστολος Λύτρας ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση του Ηλία Κορομηλά, ενός εκ των έξι προσώπων που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ο πρώην διαιτητής αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (26/10), προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

«Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υπεράσπιση του διεθνούς διαιτητή Ηλία Κορομηλά. Η απολογία του ενώπιον του κ. ανακριτή και του κ. εισαγγελέα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2026

Δικηγορικό Γραφείο Απόστολος Λύτρας και Συνεργάτες».

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