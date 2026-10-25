Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τελεσίγραφο Μαξίμου για τις “παραφωνίες””

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Παράγκες, πίτσες, κουκούλες και καρφώματα…”

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο”

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Τους πνίγει η σήψη”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Έξτρα αύξηση στις συντάξεις”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Ναυάγιο στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης”

ΕΣΤΙΑ: “Φόρμουλα συνεκμετάλλευσης χωρίς Δίκαιο της Θάλλασας!”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Οι 3 ήττες Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη”

Real news: “Στο τραπέζι τα 12 μίλια”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τα μυστικά της Βεγγάζης”

Documento: “Το κύκλωμα έβαζε τρίποντα από Μαξίμου”

ΚONTRA: “Το φιάσκο της Λιβύης καίει τον Γεραπετρίτη”

Διαβάστε επίσης:

«Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτής της εκπομπής, είναι εδώ από επιλογή και όχι επειδή πρέπει»: Το μήνυμα της Σκορδά στην πρεμιέρα

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Μυρίζουν… απολύσεις στην Telegraph – Το e-mail για τις «δύσκολες επιλογές» από τον γερμανικό όμιλο που ανήκει η βρετανική εφημερίδα