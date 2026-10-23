Μυρίζουν… απολύσεις στην Telegraph – Το e-mail για τις «δύσκολες επιλογές» από τον γερμανικό όμιλο που ανήκει η βρετανική εφημερίδα

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Ο γερμανικός όμιλος Axel Springer, ιδιοκτήτης της βρετανικής συντηρητικής εφημερίδας The Telegraph, προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί να κάνει «δύσκολες επιλογές» για το μέλλον της επιχείρησης, με απολύσεις να έχουν ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σε ένα σημείωμα που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό σήμερα, η Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ, γενική διευθύντρια από τον Ιούνιο του Telegraph Media Group (TMG), δήλωσε πως η εφημερίδα θα πρέπει «να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της» ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους του νέου ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέχει τις εφημερίδες Bild και Die Welt στη Γερμανία, όπως και το Politico.

UK Telegraph staff face cuts after Axel Springer takeover https://t.co/4m1woxjyIp pic.twitter.com/EGYsO0OZB3 — The National (@TheNationalNews) October 23, 2026

«Φιλοδοξία μας είναι να μετατρέψουμε την The Telegraph, μία εκ των σημαντικότερων βρετανικών εφημερίδων, σε μια παγκόσμια εταιρεία ΜΜΕ και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πληροφόρησης, που θα τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο όμιλος θα πρέπει να αλλάξει «την οργανωτική του δομή, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε τους πόρους μας και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του», δήλωσε η πρώην διευθύντρια της γερμανικής ταμπλόιντ Bild.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης», κατέληξε στο υπόμνημά της προς το προσωπικό, προβλέποντας «δύσκολες επιλογές» που θεωρούνται «απαραίτητες για το μέλλον της εταιρείας».

Επικαλούμενη εσωτερικές πηγές από τη συντακτική ομάδα, η εφημερίδα The Guardian έγραψε πως έως και 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με την απόλυσή τους.

Guardian reports: "Telegraph cuts up to 100 jobs as new owner promises to turn paper into ‘AI-powered’ global business. Redundancies come after paper was bought in June by European media group Axel Springer." See: https://t.co/4E7IifsNkD October 23, 2026

Το Bloomberg News έκανε επίσης λόγο για απολύσεις στην Telegraph, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Axel Springer is cutting roles at Telegraph Media Group https://t.co/StPQNrFGzr — Bloomberg (@business) October 23, 2026

Ο όμιλος Axel Springer είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο πως θα κατέβαλε το ποσό των 575 εκατομμυρίων στερλινών (686 εκατομμύρια ευρώ) για να αποκτήσει την έντυπη και διαδικτυακή εκδοχή της Telegraph, αφού έλαβε το πράσινο φως από τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών.

Αυτή η απόφαση ακολουθούσε ένα διάστημα αβεβαιότητας, διάρκειας περίπου 3 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου άλλοι δύο πιθανοί αγοραστές είχαν επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να αποκτήσουν την εφημερίδα.

Ο γενικός διευθυντής του ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, είχε δεσμευτεί τότε να επενδύσει «σημαντικά στην εκδοτική αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη της The Telegraph», με στόχο να την καταστήσει «το κορυφαίο μέσο ενημέρωσης της κεντροδεξιάς στον αγγλόφωνο κόσμο».

Η ιστορική βρετανική εφημερίδα, η οποία υιοθετεί έντονα ευρωσκεπτικιστικές θέσεις, ιδρύθηκε πριν από 170 χρόνια. Ανήκε από το 2004 στην πάμπλουτη οικογένεια Μπάρκλεϊ, ενώ στα τέλη του 2023 τέθηκε υποχρεωτικά προς πώληση από την τράπεζα Lloyds, προκειμένου να αποπληρωθούν τα μεγάλα χρέη της.

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