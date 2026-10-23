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23.10.2026 21:47

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Πλοίο φτάνει στην Κρήτη για τις γεωφυσικές έρευνες 

23.10.2026 21:47
Abeille-Marengo

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Ειδικό πλοίο αναμένεται να φτάσει στις (27/10) στα ανοιχτά της Κρήτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις προκαταρκτικές ωκεανογραφικές και βυθομετρικές έρευνες που είναι προϋπόθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το «Abeille Marengo» ξεκίνησε το ταξίδι του στις (23/10) από τη Νάπολη και θα φτάσει στο Ηράκλειο στις (27/10). Το Λιμενικό Σώμα έχει ήδη δώσει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και η NAVTEX, που θα προσδιορίζει τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες θα γίνουν έρευνες.

Σε πρώτο στάδιο θα γίνει ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και θα ακολουθήσει η διασύνδεση και του Ισραήλ. Ο Great Sea Interconnector θα περιλαμβάνει ένα σύστημα υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων  1.208 χιλιομέτρων.

Η προβλεπόμενη μεταφορική ικανότητα ανέρχεται σε 1.000 MW, με τάση 500 kV και δυνατότητα πόντισης σε βάθη έως 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 1,9 δισ. ευρώ.

Την κατασκευή και την πόντιση του καλωδίου για τον ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει η γαλλική Nexans. Η Nexans έχει αναθέσει τις προκαταρκτικές θαλάσσιες έρευνες στη Next Geosolutions Europe SpA, που εξειδικεύεται στις γεωφυσικές έρευνες.

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