Ελεύθερος μετά από μόλις δύο χρόνια και ο μεσίτης για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου

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Μετά από μόλις δύο χρόνια αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ο μεσίτης Θανάσης Χορταριάς, που μαζί με τον κοσμηματοπόλη, ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Ζακ Κωστόπουλο.

Ο Θανάσης Χορταριάς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών για το αδίκημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης, τελεσθείσας κατά παραυτουργία, με χρόνο τέλεσης το έτος 2018.

«Το βούλευμα αυτό εκδόθηκε κατόπιν ασκηθείσας έφεσης σε βάρος του απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πρωτοδικών Πειραιώς. Ο εντολέας μας άρχισε να εκτίει την ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης των έξι (6) ετών το έτος 2024, ενώ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης περί ύφ´ όρων απόλυσης πληρούσαι τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές προϋποθέσεις αυτής.

Κατά το σκεπτικό του βουλεύματος, ο εντολέας μας εκτός από τις τυπικές πληροί και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως την καλή διαγωγή μέσα στο κατάστημα κράτησης, τα μεροκάματα, την σταθερή και μόνιμη διαμονή σε περίπτωση αποφυλάκισης και την εύρεση εργασίας μετά την αποφυλάκιση του.

Για τον λόγο αυτό, το εκδοθέν βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, ευρισκόμενο σε πλήρη σύμπνοια με την επ´ αυτού εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους εφετήριους λόγους του εντολέως μας, εξαφάνισε το εκκαλούμενο βούλευμα και διέταξε την υπό όρους απόλυση του εντολέως μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του.

Ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του Ζακ

Ήταν 21 Σεπτεμβρίου 2018 όταν ο 33χρονος Ζακ εισήλθε τρομαγμένος και εγκλωβίστηκε στο κοσμηματοπωλείο της οδού Γλάδστωνος στην Ομόνοια.

Ο ιδιοκτήτης Σπυρίδων Δημόπουλος μαζί με τον μεσίτη Θανάση Χορταριά λίντσαραν τον Ζακ, κλωτσοντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο όχι μόνο δεν του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά τον ακινητοποίησαν, πάτησαν τον λαιμό του και του πέρασαν χειροπέδες.

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