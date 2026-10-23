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23.10.2026 20:28

Pizza Fan: Την Τρίτη απολογούνται Αντάρας και ο στενός συνεργάτης του – Τι λένε οι συνήγοροί τους

23.10.2026 20:28
pizza fan kathgoroymenoi – new

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Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης έλαβαν Κωνσταντίνος Αντάρας και Δημήτρης Ηλιόπουλος, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που συνδέονται με την υπόθεση της Pizza Fan.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροί τους δηλώνουν ότι οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις Αρχές, ενώ αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως φορολογική παράβαση.

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας ότι η βασική αγωνία των εντολέων του αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

«Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Λάβαμε προθεσμία για να απολογηθούμε για την Τρίτη το πρωί και για τον κύριο Αντάρα και για τον κύριο Ηλιοπούλου. Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι, το μυαλό τους και η αγωνία τους είναι στο πώς θα επαναλειτουργήσουν το σύνορο των καταστημάτων της Pizza Fan και οι 2.500 εργαζόμενοι. Προφανέστατα αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουν είναι ένα φορολογικό αδίκημα και η βούλησή τους είναι η συνεργασία με τις Αρχές και η εξομάλυνση της οποιασδήποτε διαφοράς, τυχόν υπάρχει. Και όπως είπα προγενέστερα, η βούλησή τους είναι η επαναλειτουργία των καταστημάτων και οι διάσωση των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζόμενων. Σαφέστατα είναι κακουργήματα, αλλά είναι φορολογικά αδίκημά ως φορολογικά αδικήματα, είμαι βέβαιος ότι οτιδήποτε και αν χρειαστεί να γίνει σε επίπεδο εταιρείας, τούτο και θα γίνει», δήλωσε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος.

«Δεν μιλάμε για εταιρεία-φάντασμα ή βιτρίνα»

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Σταύρος Γεωργόπουλος, αναφέρθηκε στην οικονομική δραστηριότητα της Pizza Fan, τονίζοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση με νόμιμο κύκλο εργασιών και χιλιάδες εργαζομένους.

«Οι εταιρείες έχουν έναν νόμιμο κύκλο εργασιών με 2,5 χιλιάδες εργαζόμενους, για τους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοσίες. Υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες πράττουν ενοίκιο και για το οποίο πληρώνεται φόρος. Αυτό το λέμε, διότι δεν μιλάμε για μια εταιρεία η οποία είναι φάντασμα, ούτε βιτρίνα. Εάν αυτή η εταιρεία, σε ένα ποσοστό της λειτουργίας της, διαπιστωθούν κάποιες φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει η πρόθεση αυτές να καλυφθούν. Αμφισβητούμε το ύψος της φορολογικής παράβασης που έχει διαρρεύσει στα μέσα, αυτό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένουμε να δούμε τα πλήρη στοιχεία και θα απαντήσουμε αρμοδίως στον κύριο ανακριτή». 

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