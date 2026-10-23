Άδεια βαλίτσα προκάλεσε συναγερμό στη Θεσσαλονίκη (Video)

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Μια άδεια βαλίτσα προκάλεσε το απόγευμα την κινητοποίηση των Αρχών της Θεσσαλονίκης. Η βαλίτσα ήταν εγκαταλελειμμένη στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους και κρίθηκε ως ύποπτη.

Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή μέχρι να αφιχθεί στο σημείο αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι- με αρνητικό αποτέλεσμα.

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