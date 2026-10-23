Τραγωδία στη Χαλκίδα: Δύτης πέθανε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη ένας 45χρονος ημεδαπός κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης στη θαλάσσια περιοχή Λευκαντί Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

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