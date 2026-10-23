Συνελήφθη 44χρονος, καταζητούμενος για την δολοφονία 18χρονου στην Ανάβυσσο το 2003

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Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού, το μεσημέρι της 20ής Οκτωβρίου 2026, στη Σαρωνίδα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2003 ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία ενός 18χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε, ύστερα από καταγγελία σε βάρος του από πρώην σύντροφό του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι καταζητούνταν για υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2003 στην Ανάβυσσο. Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος μαζί με άλλα άτομα είχαν επιτεθεί σε ομοεθνή τους χρησιμοποιώντας ξύλα, μαχαίρια και τσεκούρια, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Επιπλέον, κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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