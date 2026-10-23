Πώς λειτουργούσε ο αλγόριθμος στην Pizza Fan: Το βίντεο με το λογισμικό που «κερνούσε» πίτσες και η μυστική κρύπτη του ιδιοκτήτη που είχε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία εντόπισε σε κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη το ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση ειδικού λογισμικού στα καταστήματα της εταιρείας, το οποίο επέτρεπε την απόκρυψη παραγγελιών και τη μη έκδοση φορολογικών αποδείξεων μέσω της λειτουργίας «κέρασμα».

Η οικονομική ζημία του Δημοσίου από τη μη απόδοση φόρων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ, με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 23 συλληφθέντων για αδικήματα όπως η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι αστυνομικές έρευνες επεκτείνονται σε καταστήματα του δικτύου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ συνολικά έχουν κατασχεθεί περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται από τις αρχές.

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Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία βιντεοληπτικό υλικό από την κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη, μέσα στην οποία βρέθηκε πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Στη βίλα του επιχειρηματία έγινε έφοδος της αστυνομίας, όπου εντοπίστηκε το τεράστιο χρηματικό ποσό καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται το παράνομο λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στους υπολογιστές καταστημάτων της Pizza Fan με στόχο τη φοροδιαφυγή. Όπως φαίνεται στο υλικό, το μενού για την έκδοση αποδείξεων έδινε την επιλογή, κατόπιν χρονοκαθυστέρησης, να καταχωρισθεί κάποια παραγγελία ως «κέρασμα».

Σύμφωνα με πηγές από το ελληνικό FBI, που ανέλαβε την έρευνα, μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε κρύπτη που βρισκόταν μέσα στο βεστιάριο. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο στη βίλα του ιδιοκτήτη στην Εκάλη, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα με είσοδο από μια κρυφή πόρτα, όπου βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ.

Στην οικία κατασχέθηκαν και ψηφιακά πειστήρια που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το 2016, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση, με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή, στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), μέσω της επέμβασης στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ΥΠΑΗΕΣ (Υπηρεσία Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης).

Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προέκυψε ότι το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της ήταν το αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος

Περαιτέρω, προέκυψε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων , αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.

, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης. 51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.

57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.

51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,

37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,

47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,

40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,

43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.

44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 23 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της Pizza Fan.

Κατηγορούνται για τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όλες οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ αν προκύψουν νέα στοιχεία, το κατηγορητήριο αναμένεται να επεκταθεί τόσο αναφορικά με τα αδικήματα, όσο και με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα καταστήματα

Εν τω μεταξύ οι έρευνες της αστυνομίας έχουν πλέον επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Από τους 23 κατηγορούμενους οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης και φέρονται ότι αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές.

Η απάτη, κατά τις ίδιες πληροφορίες γινόταν μέσω ενός λογισμικού που είχε δημιουργήσει ο προγραμματιστής και το οποίο κατέγραφε πλαστά στοιχεία.

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιούσαν τα εννέα καταστήματα που έχει η μητρική εταιρεία, αλλά η έρευνα επεκτάθηκε και στα καταστήματα franchise, για να διαπιστωθεί αν πόσα χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες συλλήψεις, που είναι διαχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, καθώς 1.100.000 ευρώ εντοπίστηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην Εκάλη.

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