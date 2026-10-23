Την παραίτηση των μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ ζητά ο Παναθηναϊκός

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Την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ και της ΕΟΚ ζητησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά τη διάσκεψη της ΕΣΑΚΕ λόγω των κατηγοριών για στημένα παιχνίδια, που διερευνούν οι Αρχές.

«Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ είναι με χειροπέδες, ενώ άλλα δύο ακούγεται πως είναι μάρτυρες υπεράσπισης των κρατουμένων. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική; Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό. Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες άμεσα», τόνισε ο Σταύρος Ντίνου και διευκρίνισε ότι «δεν θα συνταχθούμε με καμία κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ καθώς αυτά που θέλουμε να πούμε δεν θα βρουν σύμφωνες συγκεκριμένες ομάδες».

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