Μπλέξανε… καλώδια και NAVTEX: Αντίδραση της Τουρκίας για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με Σαουδική Αραβία

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Μετά τις αξιώσεις της Τουρκίας για ενημέρωση σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες του πλοίου Abeille Marengo για την εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ζητήματα εγείρει η Τουρκία και για το σκάφος Kobi Ruegg το οποίο θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC (East to Med Corridor) σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο θα συνδέει Ευρώπη με Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε νέα αναγγελία για τις έρευνες του πλοίου, με παρόμοιες συντεταγμένες, επισημαίνοντας ότι αφορούν περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όμως, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε την αντι-NAVTEX 1042/26, δηλώνοντας ότι το υπό σημαία Μπαχάμες ερευνητικό σκάφος Kobi Ruegg διεξάγει γεωφυσικές ερευνητικές εργασίες για συστήματα καλωδίων, με τη «συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Στην αναγγελία αυτή, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει και πάλι ότι ο σταθμός του Ηρακλείου, ο οποίος εξέπεμψε την ελληνική NAVTEX, είναι «αναρμόδιος», ενώ ισχυρίζεται ότι η NAVTEX 1032/26 του σταθμού της Αττάλειας είναι έγκυρη και βρίσκεται σε ισχύ και ότι θα συνεχίσει να εκδίδει αναγγελίες NAVTEX για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων.
TURNHOS N/W: 1042/26
Μεσόγειος Θάλασσα
Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε υπάρξει υπήρξε ανταλλαγή NAVTEX από Ελλάδα και Τουρκία για τις έρευνες του πλοίου. Πρώτα εξέδωσε τη NAVTEX 1032/26 ο σταθμός της Αττάλειας για τις έρευνες του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι οι γεωφυσικές έρευνες «έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και έχουν εγκριθεί από αυτές» και ότι πραγματοποιούνται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ο σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε αμέσως αντι-NAVTEX, τονίζοντας ότι η περιοχή αφορά, σε πολλά σημεία της, την ελληνική υφαλοκρηπίδα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Νόμου 4001/2011, και βρίσκεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας έκδοσης αναγγελιών.
Όλα αυτά συνδέονται άμεσα με το σχέδιο για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς σε παραπλήσια περιοχή θα πλεύσει και το πλοίο Abeille Marengo, για την πραγματοποίηση ερευνών στο πλαίσιο του έργου. Το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει ούτε στο ελάχιστο τις αξιώσεις της στην περιοχή, παρά το γεγόνος ότι υποτίθεται ότι έχει βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης για τον GSI.
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