Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ η απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 ετών – Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, διάρκειας άνω των 16 ωρών, που χαρακτηρίστηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη συμβατότητά τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», υπερψηφίστηκε επί της αρχής μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν.

Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία ως αναγκαία παρέμβαση για την προστασία της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση ότι δεν κατέθεσε εφαρμόσιμες λύσεις. Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν τόσο την αποτελεσματικότητα της καθολικής απαγόρευσης όσο και τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Παπαστεργίου: «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο»

Υπεραμυνόμενος των νέων ρυθμίσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την κυβερνητική παρέμβαση «αναγκαία, αποτελεσματική, αναλογική και συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο λύση».

Όπως υποστήριξε, η Πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια να αναβάλει τη λήψη μέτρων μέχρι να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, την ώρα που τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά στους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να παρέμβει.

Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τις προηγούμενες ρυθμίσεις για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, υποστηρίζοντας ότι ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής τους καταγράφηκε περιορισμός των σχετικών πωλήσεων.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της υπερβολικής διαδικτυακής δραστηριότητας, τονίζοντας ότι ο εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο και οι συνέπειές του στην ψυχική τους υγεία δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Τι προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 – Ο ρόλος του Kids Wallet

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο οι λογαριασμοί που διατηρούν και οι υπηρεσίες που παρέχουν απευθύνονται σε χρήστες που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία θα διαδραματίσει η εφαρμογή Kids Wallet, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική τεχνολογική πρωτοβουλία, αλλά βασίζεται σε ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίστηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αναπτύχθηκε και ως απάντηση στα ερωτήματα που είχαν θέσει οι ίδιες οι πλατφόρμες σχετικά με την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, διευκρινίζοντας ότι το Kids Wallet δεν διαβιβάζει προσωπικές πληροφορίες των ανηλίκων ή άλλων χρηστών, ούτε την ημερομηνία γέννησής τους.

Κατά τον υπουργό, η μόνη πληροφορία που παρέχεται είναι εάν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή κοινωνική ανάγκη.

Σκέρτσος: «Έχουμε ήδη χάσει πολύ και πολύτιμο χρόνο»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός έθεσε το ζήτημα της προστασίας της ψυχικής υγείας, της ασφάλειας και της υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, συνδέοντάς το με τις ραγδαίες αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνολογία στην καθημερινότητά τους.

Υποστήριξε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει δραματικά, μέσα σε λίγα χρόνια, τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι σκέφτονται, συμπεριφέρονται και κοινωνικοποιούνται.

«Έχουμε ήδη χάσει πολύ και πολύτιμο χρόνο. Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω καθυστέρησης.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί καθυστερημένα να εμφανιστεί ευαισθητοποιημένη για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, παρέμεινε αδρανής επί δύο χρόνια και αναγκάστηκε από την κυβερνητική πρωτοβουλία να τοποθετηθεί.

Καταλόγισε επίσης στα κόμματα της αντιπολίτευσης αδυναμία διατύπωσης ρεαλιστικών επιχειρημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συναινετική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντιπαράθεση του Άκη Σκέρτσου με το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τη συμβατότητα των προτεινόμενων περιορισμών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι η ελληνική πρωτοβουλία δεν αποτελεί μια απομονωμένη επιλογή, αλλά συνδέεται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώθηκαν έπειτα και από πιέσεις της Ελλάδας, του πρωθυπουργού και άλλων κρατών-μελών.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται οριζόντιο περιορισμό για παιδιά κάτω των 13 ετών και διαβαθμισμένους περιορισμούς για τις ηλικίες 13 έως 15 ετών.

Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι επιλέγει να διαφοροποιηθεί για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης, παρά το γεγονός ότι επικαλείται τις ευρωπαϊκές προτάσεις.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια ρύθμιση την οποία θεωρεί συμβατή με το ισχύον ενωσιακό πλαίσιο και ότι θα προσαρμόσει τη νομοθεσία εφόσον υπάρξουν αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Μέχρι τότε όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο», υπογράμμισε.

Ο Άκης Σκέρτσος απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση, υποστηρίζοντας ότι θα έθετε τη χώρα εκτός ενωσιακής νομοθεσίας.

Απαντώντας, μάλιστα, στους χαρακτηρισμούς περί «αναποτελεσματικού, προεκλογικού και επικοινωνιακού πυροτεχνήματος», επέμεινε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο σύμφωνο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο, κατά την εκτίμησή του, έχει προκαλέσει αμηχανία στην αντιπολίτευση.

Κατηγόρησε ακόμη το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του για διετή σιωπή γύρω από το θέμα, κάνοντας λόγο για υποκρισία και πολιτικές σκοπιμότητες.

«Η αντιπολίτευση παίζει το παιχνίδι των ψηφιακών κολοσσών»

Ο υπουργός Επικρατείας διεύρυνε την κριτική του και προς τα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους εξυπηρετεί, μέσω των καθυστερήσεων, τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Μίλησε για τοποθετήσεις που παραπέμπουν περισσότερο σε κόμματα διαμαρτυρίας παρά σε πολιτικές δυνάμεις που αναλαμβάνουν ευθύνη για την επίλυση προβλημάτων.

Όπως σημείωσε, παρότι υπήρξε ευρεία συμφωνία ως προς τη διαπίστωση των κινδύνων, δεν άκουσε από την αντιπολίτευση συγκεκριμένη εναλλακτική λύση.

Απευθυνόμενος στο ΚΚΕ, το κατηγόρησε ότι, ενώ καταγγέλλει την αρρύθμιστη καπιταλιστική αγορά, αρνείται να στηρίξει την επιβολή προστίμων στους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Για την Ελληνική Λύση και τη Νίκη, υποστήριξε ότι επικαλούνται την προστασία της οικογένειας, αλλά καταψηφίζουν μια νομοθετική πρωτοβουλία που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό.

Σε ό,τι αφορά την Πλεύση Ελευθερίας, σχολίασε ότι η στάση της δεν χαρακτηρίζεται ούτε από ελευθερία ούτε από υπευθυνότητα.

Ο Άκης Σκέρτσος επισήμανε, πάντως, ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις κρατικές παρεμβάσεις.

«Δεν αρκεί μόνο η παρέμβαση του κράτους. Χρειάζεται οπωσδήποτε να εμπλακούμε περισσότερο, πιο ενεργά και οι γονείς», ανέφερε, καλώντας τις οικογένειες να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην προστασία των παιδιών.

Χρηστίδης: «Μην μας κάνετε μαθήματα – Πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στις κυβερνητικές κατηγορίες.

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι άφησε αρρύθμιστο το ψηφιακό περιβάλλον και επιχείρησε να μεταφέρει τις ευθύνες στην αντιπολίτευση.

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο», ανέφερε.

Ο Παύλος Χρηστίδης κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί σκόπιμα ανακριβή επιχειρήματα, αντιπαραβάλλοντας τα πραγματικά προβλήματα του ψηφιακού κόσμου με αυτό που χαρακτήρισε «ψεύτικο κόσμο» της κυβερνητικής παράταξης.

«Μην μας κάνετε εμάς μαθήματα γιατί σήμερα πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη να λέτε ψέματα», σημείωσε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της γαλλικής νομοθεσίας για τους ηλικιακούς περιορισμούς, ζητώντας διευκρινίσεις για το εάν η σχετική νομοθετική παρέμβαση αποσύρθηκε εξαιτίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παφίλης: «Απύθμενη υποκρισία» απέναντι στα ψηφιακά μονοπώλια

Έντονη ήταν και η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «απύθμενη υποκρισία».

Υποστήριξε ότι, ενώ το ΚΚΕ προειδοποιούσε εδώ και χρόνια για τη δράση των ψηφιακών μονοπωλίων, η κυβέρνηση επέτρεπε στους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους να συνεχίζουν ανεμπόδιστα τη δραστηριότητά τους.

Αμφισβήτησε, μάλιστα, την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών εξαγγελιών για πρόστιμα, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν τεράστια οικονομική ισχύ.

«Και σήμερα έρχεστε και ισχυρίζεστε ότι θα τους βάλετε χέρι, θα τους ξηλώσετε τα γαλόνια, θα βάλετε πρόστιμο και ομολογείτε ότι έχουν 800 δισ. ευρώ τζίρο. Αυτό κι αν είναι υποκρισία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νίκη: «Η καθολική απαγόρευση ενέχει πολλούς κινδύνους»

Αρνητική ήταν η τοποθέτηση και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νίκης, Γιώργου Ρούντα, ο οποίος μίλησε για συνολική αποτυχία της κυβέρνησης.

Ο κ. Ρούντας υποστήριξε ότι η καθολική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος συνδέεται και με την ποιότητα της εκπαίδευσης.

«Έχετε αποτύχει να παρέχετε Παιδεία στα παιδιά, και αυτό είναι ένας από τους λόγους που χάνονται στο διαδίκτυο», ανέφερε, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Καζαμίας: «Ένα νομοσχέδιο ασόβαρο»

Σκληρή κριτική άσκησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ένα τίποτα και ασόβαρο».

Αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, ιδιαίτερα ως προς τον βαθμό εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων.

Παράλληλα, απάντησε στις κατηγορίες περί ανεύθυνης αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει πρώτα να αποδεικνύει τη δική της υπευθυνότητα μέσα από τις πράξεις της.

«Όταν μιλάτε για ανεύθυνη αντιπολίτευση, θα πρέπει να είστε εσείς υπεύθυνη κυβέρνηση και να το αποδεικνύετε με τα έργα σας. Δυστυχώς αποδεικνύετε για άλλη μια φορά πόσο ανεύθυνοι είστε», τόνισε.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί άμεση νομοθετική παρέμβαση, ενώ η αντιπολίτευση διατήρησε τις ενστάσεις της για τον τρόπο εφαρμογής, την αποτελεσματικότητα και τη νομική θεμελίωση των περιορισμών.

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