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22.10.2026 10:59

Δούρου: Καλωσόρισε τον Σωκράτη Βαρδάκη μετά την ορκωμοσία του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

22.10.2026 10:59
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Τον Σωκράτη Βαρδάκη καλωσόρισε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου, με on camera δηλώσεις της, αμέσως μετά την ορκωμοσία του ως βουλευτής Ηρακλείου, στη θέση του Χάρη Μαμουλάκη που παραιτήθηκε τη Δευτέρα.

«Ο Σωκράτης τίμησε τη λαϊκή εντολή», δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «μεγαλώνει» και «δυναμώνει».

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον σύντροφο Σωκράτη Βαρδάκη.

Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά την υπογραφή του.

Ο Σωκράτης τίμησε και τιμά τη λαϊκή εντολή των Ηρακλειωτών συμπολιτών μας, για να δώσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον αγώνα που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για τις σπουδαίες αλλαγές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει, δυναμώνει, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».

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