Ντόρα Μπακογιάννη: Θα αποχωρήσει την ώρα που επιστρέφει ο Σαμαράς; – Το Επικρατείας και οι αποφάσεις του Κώστα

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Θα αποχωρήσει τελικά η Ντόρα Μπακογιάννη από την ενεργό πολιτική, τώρα που ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο έχει συγκρουστεί πολλές φορές στο παρελθόν, προετοιμάζει την επιστροφή του ως επικεφαλής νέου κόμματος; Θα είναι μια ειρωνεία, την ώρα που ο Σαμαράς επιστρέφει για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, η Μπακογιάννη να αποχωρεί.

Το ερώτημα επανήλθε μετά από δημοσίευμα της στήλης «Big Mouth», που ανέφερε ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών σκέφτεται να κλείσει τον κοινοβουλευτικό της κύκλο. Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να δηλώσει δημοσίως ότι δεν έχει πάρει τις τελικές της αποφάσεις.

Στο vidcast των «ΝΕΩΝ», χθες το βράδυ, η πρώην υπουργός απάντησε στις πληροφορίες περί μη συμμετοχής της στις επόμενες εκλογές με τη φράση «Δεν ξέρω ακόμα αν θα είμαι υποψήφια». Διευκρίνισε ότι δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν να μιλήσει για λογαριασμό της και ότι, όταν αποφασίσει, θα το ανακοινώσει η ίδια δημόσια.

Πρόσθεσε πως η επιλογή της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στον τόπο, εκφράζοντας μεγάλη ανησυχία. Μάλιστα, σε συνομιλίες της και με δημοσιογράφους, συνέδεσε την τελική της απόφαση με τον όγκο των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων που έχει ως πολιτικό πρόσωπο στο εξωτερικό.

Το Επικρατείας και η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για όσους γνωρίζουν τις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση της κ. Μπακογιάννη για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφια στα Χανιά έχει να κάνει και με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μη δεχθεί να τη συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ. Πρόκειται για κάτι που η ίδια φαίνεται πως ήθελε, ενώ το σχετικό αίτημα είχε διατυπωθεί στον πρωθυπουργό.

Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με μακρά πείρα και η τοποθέτησή της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα, στις επόμενες εκλογές, να έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και να δώσει τον επικοινωνιακό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς οι επικοινωνιακές της δυνατότητες είναι αναγνωρισμένες από εχθρούς και φίλους.

Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως τελικά κατέληξε στην απόφαση να απορρίψει ένα τέτοιο σενάριο, επειδή δεν θα ήθελε να διατυπωθεί από την αντιπολίτευση η κατηγορία ότι τοποθετεί την αδελφή του στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος στο οποίο ηγείται.

Φυσικά, στην εξέλιξη του όλου θέματος έχουν παίξει ρόλο και οι κατά καιρούς αποστάσεις μεταξύ τους, που έχουν την αφετηρία τους στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην αξιοποιήσει σε υπουργικό ρόλο την κυρία Μπακογιάννη από το 2019 και μετά.

Οι επιλογές του Κώστα Μπακογιάννη

Στην εξίσωση της παρουσίας ή μη της κυρίας Μπακογιάννη και στην επόμενη Βουλή βρίσκεται και ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο πρώην δήμαρχος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά τον Δήμο Αθηναίων, επιμένοντας ότι έχει εκκρεμότητες στην πόλη. Δημοσιεύματα την προηγούμενη άνοιξη κατέγραφαν αυτόν τον προσανατολισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία συζητούνταν παράλληλα το ενδεχόμενο της βουλευτικής υποψηφιότητάς του στην Α΄ Αθηνών.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, μιλώντας στο Action24, ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας δήλωσε ότι δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για νέα υποψηφιότητα στον δήμο. Επισήμανε ότι πρόκειται για σημαντική προσωπική επιλογή, την οποία πρέπει να συζητήσει με την οικογένειά του.

Η νεότερη αυτή δήλωση άφηνε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αν και ο ίδιος, σε μεταγενέστερες συνομιλίες του, ανέφερε πως το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ξανά υποψήφιος στον Δήμο Αθηναίων.

Μια αποχώρηση της μητέρας του από την κοινοβουλευτική διεκδίκηση θα μπορούσε να επαναφέρει το σενάριο μετάβασής του στην κεντρική πολιτική, αφού μία Μπακογιάννη θα αποχωρούσε από τη Βουλή και ένας Μπακογιάννης θα εισερχόταν.

Για την ώρα, ούτε η Ντόρα έχει κλείσει την πόρτα των εκλογών ούτε ο Κώστας Μπακογιάννης έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα για τη Βουλή. Οι απαντήσεις παραμένουν στις αποφάσεις που θα δημοσιοποιήσουν το επόμενο διάστημα.

Τα «όνειρα» Σαμαρά και η αυτοβιογραφία

Στην ίδια συνέντευξη η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε ευθέως στον Αντώνη Σαμαρά. Εκτίμησε ότι ένα κόμμα υπό την ηγεσία του θα αφαιρέσει ψήφους από τη ΝΔ, χωρίς όμως, κατά την άποψή της, να της στερήσει την αυτοδυναμία.

Για το ενδεχόμενο στήριξης κυβέρνησης της ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε για «όνειρα θερινής νυκτός του κ. Σαμαρά», αποκλείοντας να αποδεχθεί η παράταξη αυτή τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρόβλημα των ονείρων είναι ότι το πρωί ξυπνάς.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, πάντως, το επόμενο διάστημα θα μιλήσει για όλα τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών και μέσα από την αυτοβιογραφία της, που αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία την 25η Νοεμβρίου.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη, με επιμέλεια του δημοσιογράφου Μάκη Προβατά, και θα ξεπερνά τις 700 σελίδες. Πρόκειται για μια εκτενή αναδρομή στην προσωπική και πολιτική της ζωή, που ξεκινά τη μέρα που γεννήθηκε και φθάνει μέχρι τη σημερινή περίοδο.

Στις σελίδες του περιλαμβάνονται τα οικογενειακά βιώματα, τα χρόνια της δικτατορίας και της εξορίας στο Παρίσι, η ζωή με τον Παύλο Μπακογιάννη και η δολοφονία του. Ακολουθούν η κοινοβουλευτική διαδρομή της, η δημαρχία της Αθήνας, το υπουργείο Εξωτερικών και οι εσωκομματικές αναμετρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι αναφορές στο 1993 και στην αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στη διεκδίκηση της ηγεσίας το 2009. Όσα θα αναφέρει η κυρία Μπακογιάννη για εκείνη την περίοδο αναμένεται να προκαλέσουν νέο κύκλο αναταραχής, αλλά και σύγκρουσης με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκτιμάται ότι θα απαντήσει σε όσα θα πει για πρώτη φορά δημοσίως η πρώην υπουργός Εξωτερικών.

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