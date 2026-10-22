ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για τα social media – Τι προτείνει για παιδιά 13 και 14 ετών

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Τροπολογία για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, προτείνοντας αυστηρούς περιορισμούς για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και περιορισμένη πρόσβαση, με γονική εποπτεία, για τις ηλικίες 13 και 14 ετών.

Η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη διαφοροποιείται από το κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτείται ένα σύστημα ηλικιακά διαβαθμισμένης πρόσβασης, το οποίο θα προστατεύει τους ανηλίκους από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματά τους και τη σταδιακή ανάπτυξη της ψηφιακής τους αυτονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η τροπολογία στηρίζεται στις θέσεις της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, στην αρχή της αναλογικότητας και στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και την επικείμενη ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία.

Τι προβλέπει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Η βασική διαφοροποίηση αφορά τους ανηλίκους ηλικίας 13 έως 14 ετών, για τους οποίους προτείνεται πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με γονική εποπτεία. Για τα παιδιά κάτω των 13 ετών προβλέπεται αυστηρός περιορισμός, ενώ για τους μεγαλύτερους εφήβους πρόσβαση με τις εγγυήσεις του ενωσιακού δικαίου.

Η τροπολογία διαχωρίζει τις ηλικιακές προϋποθέσεις πρόσβασης από τις τεχνικές υποχρεώσεις των ψηφιακών πλατφορμών. Προτείνει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων ψηφιακών υποδομών, όπως το KidsWallet, χωρίς να επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας για την επαλήθευση της ηλικίας.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προβλέπεται συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται. Παράλληλα, προτείνεται ο υπολογισμός των ηλικιακών ορίων με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησης κάθε ανηλίκου.

Στο προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνεται ακόμη μεταβατική περίοδος για τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς ανηλίκων, καθώς και συνεργασία των αρμόδιων αρχών με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας.

Ψηφιακή παιδεία και υποστήριξη των γονέων

Πέρα από τις ηλικιακές ρυθμίσεις, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου δράσης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις ψηφιακής παιδείας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποστήριξη των γονέων, ενίσχυση δομών ψυχικής υγείας και δημιουργία μηχανισμών βοήθειας για τους ανηλίκους.

Προβλέπεται επίσης ετήσια επιστημονική αξιολόγηση των πολιτικών που θα εφαρμόζονται, με λογοδοσία στη Βουλή, ώστε να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

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