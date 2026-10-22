Τσίπρας: «Διορθωτικές» κινήσεις με το βλέμμα στην κοινωνία και τις δημοσκοπήσεις – Εντός Νοεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων

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Χωρίς αξιοσημείωτες δημοσκοπικές μεταβολές για την ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται πως ολοκληρώνεται ο μήνας Οκτώβριος, με το ηγετικό επιτελείο του κόμματος να αναζητεί τρόπους να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και περισσότερα ακροατήρια.

Από τους νέους, όπως φάνηκε με τη στήριξη των κινητοποιήσεων σε Γαλλία και Ελλάδα – με καταδίκη βέβαια των βανδαλισμών που καταγράφηκαν στο Παρίσι –, έως τους συνταξιούχους, όπως έδειξε η αναφορά Τσίπρα, από τον Βόλο, στη δυνατότητα για επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Η αναφορά του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στη 13η σύνταξη προκάλεσε αίσθηση δεδομένου ότι ήταν μια εξαγγελία που έμεινε εκτός του πλαισίου της ΔΕΘ, στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς όπως είχε εξηγηθεί τότε, δεν υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που είχε προσδιορίσει η κυβέρνηση. Επιπλέον, δεν ήθελε ο πρώην πρωθυπουργός να επιτρέψει επιθέσεις περί προγράμματος «Θεσσαλονίκης 2» και «φοροεπιδρομής». Αντιθέτως, την επαναφορά της 13ης σύνταξης είχε εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο η κόντρα της ΕΛ.Α.Σ. έχει λάβει διαστάσεις τον τελευταίο καιρό.

Ψάχνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

Για την ΕΛ.Α.Σ. παραμένει σημαντικό το στοιχείο της αξιοπιστίας, το οποίο θέλησε να υπογραμμίσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ – μάλιστα στη συνέντευξή του τη Δευτέρα στην TRT και τον Σωτήρη Πολύζο, κατά την επίσκεψή του στον Βόλο, επέμεινε ότι ο ίδιος δεν θα πει «λεφτά υπάρχουν», ούτε εύκολα και μεγάλα λόγια, τα οποία, τόνισε, η κοινωνία έχει αποτιμήσει και συνεχίζει να αποτιμά. Αλλά, συνέχισε, η ΕΛ.Α.Σ. πατά στις «πραγματικές δυνατότητες» που δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο. Ως εκ τούτου, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο για επαναφορά της 13ης σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΛ.Α.Σ., εφόσον είναι πρώτη δύναμη, θα μπορέσει να υλοποιήσει την πατριωτική εισφορά, δηλαδή την επιβολή φόρου 1% στο 1% εκείνων που εκπροσωπούν τον μεγάλο πλούτο. Προσδιόρισε χονδρικά το ποσό που μπορεί να αποφέρει ο εν λόγω φόρος στα 2 δισ. ευρώ (εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο), περίπου όσα είναι και τα απαιτούμενα για τη 13η σύνταξη,

Πάντως, με δεδομένο και το κλίμα που λαμβάνουν «από τα κάτω» ο Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. από τις εξορμήσεις στην περιφέρεια, φαίνεται να αποκομίζουν την αίσθηση πως για τους πολίτες, που το εισόδημά τους «ροκανίζεται» διαρκώς, δεν αρκεί μια λογική απαλλαγών (όπως, π.χ., η μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στο φάρμακο).

Έτσι, φαίνεται πως η ΕΛ.Α.Σ. μπαίνει σε μια λογική αναζήτησης για τη δυνατότητα να διευρυνθεί ελαφρώς ο δημοσιονομικός χώρος, ώστε να ζυγιστεί αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες περαιτέρω κοστολογημένες εξαγγελίες τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις εκλογές, με σταθμό το προγραμματικό συνέδριο στις αρχές Φεβρουαρίου. Στον άμεσο ορίζοντα πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι πέραν της 13ης σύνταξης, που απευθύνεται σε μια κρίσιμη κατηγορία ευάλωτων εισοδηματικά πολιτών.

Μάλιστα, στην προαναφερθείσα συνέντευξη κι επιχειρώντας να αποκρούσει τις επιθέσεις Ανδρουλάκη ότι έχει προσχωρήσει σε νεοφιλελεύθερη λογική και ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ λέει για τη 13η σύνταξη, ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε ότι το 2019 ήταν εκείνος που έδωσε ένα μέρος αυτής (1 δισ.), μετά τις μνημονιακές περικοπές από τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ.

Οι ποιοτικοί δείκτες

Σε κάθε περίπτωση, στην ΕΛ.Α.Σ. αισιοδοξούν ότι η επαφή με την κοινωνία και η επικέντρωση στα προβλήματα των πολιτών και των επιμέρους κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων θα «ζεστάνει» το ακροατήριο και θα δώσει νέα ώθηση στο κόμμα το επόμενο διάστημα.

Ενθαρρυντικά είναι δε ποιοτικά ευρήματα, όπως αυτό της εταιρείας Marc όπου ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτος στον δείκτη «συμπάθειας» με 28,2%, έναντι 27,6% του Μητσοτάκη και 18,1%, που συγκεντρώνει ο Ανδρουλάκης. Ή το εύρημα της Opinion Poll πως ο Τσίπρας είναι δεύτερος στο ερώτημα «ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός» με 28,2%, έναντι 30% του Μητσοτάκη και με απόσταση από τον Ανδρουλάκη που συγκεντρώνει το 12%. Από την άλλη, παραμένει μια εικόνα μικρής ανόδου του ΠΑΣΟΚ που τείνει να κλείσει την ψαλίδα με την ΕΛ.Α.Σ., επομένως στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να τη διευρύνει επιτυγχάνοντας μια απόσταση ασφαλείας.

Έρχονται υποψηφιότητες

Πάντως ο μήνας Νοέμβριος είναι κρίσιμος για την ΕΛ.Α.Σ., καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά η παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, θα ανακοινώνονται τμηματικά υποψήφιοι από τα ψηφοδέλτια που σε μεγάλο βαθμό απαρτίζονται από στελέχη που έχουν ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ. από την πρώτη φάση και μπορεί να μετέχουν στα όργανα, όπως το 400μελές Εθνικό Συμβούλιο κ.λπ.

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να προχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό και οι προσχωρήσεις που εκκρεμούν από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών, στους οποίους έχει διαμηνυθεί πως δεν θα μπουν στα ψηφοδέλτια αν παραιτηθούν τελευταία στιγμή, έναν μήνα πριν από τις εκλογές. Στην ουσία το περιθώριο που ατύπως έχει δοθεί φαίνεται να είναι έως τα Χριστούγεννα.

Τη Δευτέρα παραιτήθηκε ο πρώην ανεξάρτητος (και προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ) βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, ενώ προσεχώς αναμένονται και πρόσωπα όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός. Είναι με ερωτηματικό τι θα πράξουν τελικά οι προερχόμενοι από τη Νέα Αριστερά ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Επίσης είναι με ερωτηματικό αν θα υπάρξει θέση στα ψηφοδέλτια για βουλευτές που δεν θέλουν να παραιτηθούν ακόμα προκειμένου να μην αφήσουν χωρίς εκπροσώπηση τον νομό τους – ένα τέτοιο πρόσωπο είναι ο Γιώργος Γαβρήλος, ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι είναι κοντά στην ΕΛ.Α.Σ., αλλά δεν παραιτείται.

Το μόνο πρόσωπο το οποίο φαίνεται να έχει θέση στα ψηφοδέλτια ανεξαρτήτως του χρόνου παραίτησης είναι η Όλγα Γεροβασίλη, πρόσωπα άμεσης εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού, η οποία διατηρεί ισχυρή εκλογική δύναμη στην Άρτα, κάτι που καθιστά την περιφέρεια κρίσιμης σημασίας για την ΕΛ.Α.Σ.

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