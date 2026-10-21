Κάγια Κάλας σε Φιντάν: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

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Συνάντηση είχε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας με Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η Κάγια Καλάς τόνισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. «Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας για την επίλυση του κυπριακού είναι πολύ σημαντικά. Αναφέρθηκα στην ψήφιση από τη βουλή της Λιβύης του μνημονίου κατανόησης για τα θαλάσσια ζητήματα με την Τουρκία και τόνισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών».

I had an extensive discussion with my colleague @HakanFidan on a range of issues.



Good neighbourly relations and advancing the Cyprus settlement process are of high importance. I raised yesterday’s Libyan vote on a maritime MoU with Türkiye and stressed that it infringes upon… pic.twitter.com/vFkdb8tV0m — Kaja Kallas (@kajakallas) October 21, 2026

«Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, υπογράμμισα την ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου. Τόσο η ΕΕ όσο και η Τουρκία υποστηρίζουν μια ρύθμιση για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούτι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν κλασικές τρομοκρατικές τακτικές και πρέπει να σταματήσουν. Στο Στενό του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυτιλία επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς διόδια ή τέλη», καταλήγει.

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