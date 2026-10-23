«Νόμιμη» για τον Κουλκουδίνα η επιδότηση από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής

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Απάντηση σχετικά την επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για για την αλιεία στην επιχείρησή του ενοικίασης σκαφών αναψυχής, δίνει ο Σπύρος Κουλκουδίνας, υποστηρίζοντας πως η διαδικασία ήταν νόμιμη και πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

«Επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται ούτε τα πραγματικά στοιχεία να αποσιωπώνται, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Πρώτον, η επιχειρηματική μου δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού είναι γνωστή και καταγεγραμμένη στο βιογραφικό μου από το 2019. Αναπτύχθηκε πριν από την απόφασή μου να πολιτευτώ και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη να εργάζεται, να επιχειρεί και να βιοπορίζεται νόμιμα. Δεν προέκυψε ούτε αποκρύφθηκε μετά την εκλογή μου.

Δεύτερον, ο φάκελος για την επιδότηση κατατέθηκε και εγκρίθηκε πριν από την εκλογή μου ως βουλευτή.

Τρίτον, το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας προβλέπεται σαφώς στον οδηγό του προγράμματος.

Επιπλέον, η επιδότηση δεν αποτελεί το σύνολο της χρηματοδότησης της επένδυσης. Τα συγκεκριμένα προγράμματα προβλέπουν και ίδια συμμετοχή, την οποία κατέβαλλα για την κάλυψη της οποίας έλαβα και δάνεια και ανέλαβα τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ακολούθησα απολύτως νόμιμα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, δημόσια και ελέγξιμα.

Εξάλλου είναι όλα κατατεθειμένα στη δήλωση Πόθεν Εσχες.

Η συζήτηση οφείλει να γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τις προβλέψεις του προγράμματος, τη χρονική σειρά των γεγονότων και το συνολικό οικονομικό κόστος της επένδυσης – όχι με εντυπώσεις, υπαινιγμούς ή αποσπασματικές αναφορές.

Τα δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν τα πραγματικά στοιχεία και προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μου.

Ως εκ τούτου είμαι υποχρεωμένος να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», καταλήγει ο κ. Κουλκουδίνας.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ρεπορτάζ της efsyn.gr, με απόφαση της πρόεδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Πιερίας, στις 2/12/2024 ο Σ. Κουλκουδίνας επιδοτήθηκε με το ποσό των 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.

Το ποσό εγκρίθηκε για την εταιρεία «ΣΠ. ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, με κεφάλαιο ίσο με το ποσό της επιδότησης και με τον Σπύρο Κουλκουδίνα να είναι ο μοναδικός της εταίρος. Οπως αναφέρεται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα ή χωρίς πλήρωμα, δραστηριότητα που βέβαια δεν σχετίζεται με την παράκτια αλιεία. Οπως, άλλωστε, δεν σχετίζεται και ο βουλευτής Πιερίας, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού με ιδιόκτητο φαρμακείο και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού.

Μηνυτήρια αναφορά

Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κατήγγειλε σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατ. ευρώ που, ενώ προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας και των αλιευτικά εξαρτώμενων κοινοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες. Το «Αρχιπέλαγος» κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντά της στο πλαίσιο του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, κονδύλια που διοχετεύτηκαν στη χώρα μας την περίοδο 2021-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αλιεία μετατράπηκαν σε… πολυτελή τουριστικά καταλύματα με πισίνες, εταιρεία ενοικίασης ταχύπλοων, κέντρο ξένων γλωσσών, φυσικοθεραπευτήριο, κτηνιατρείο, κρεοπωλείο, ΚΤΕΟ, ζαχαροπλαστείο, σούπερ μάρκετ, κομμωτήριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, ακόμα και λούνα παρκ. Το «Αρχιπέλαγος» τονίζει, δε, ότι οι πόροι του συγκεκριμένου προγράμματος «Fisheries CLLD», που διατέθηκαν μέσω επιχορηγήσεων LEADER, έχουν στόχο να ωφελήσουν τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα.

Η κρίσιμη λέξη

Ωστόσο, στην περιγραφή του προγράμματος για την ελληνική αλιεία, στο πλαίσιο της «Προτεραιότητας 4», 70,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 13,7% των συνολικών πόρων του προγράμματος, «διατίθενται για την προώθηση της διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των ελληνικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διαφοροποίηση εντός και/ή εκτός των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τη βιώσιμη εκμετάλλευση συναφών προϊόντων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης».

Η κρίσιμη λέξη είναι η «διαφοροποίηση» και σε αυτή φαίνεται ότι πατάει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο ανέφερε ότι «είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, ή ένα τουριστικό κατάλυμα είναι παράνομο ή παράτυπο», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση του προγράμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Βάρκα η μία, βάρκα και η άλλη κ. Κουλκουδίνα;

Απαντήσεις από τον κ. Κουλκουδίνα ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του: «Η επιδότηση της μονοπρόσωπης εταιρείας του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα -όπως γράφει το ΠΟΝΤΙΚΙ- με 200.000 ευρώ το 2024 για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, ίσως να μην είχε ενδιαφέρον εάν το πρόγραμμα δεν αφορούσε κυρίως στην ενίσχυση της αλιείας.

Βεβαίως, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να θεωρούν ότι η επιδότηση ενός τουριστικού σκάφους είναι αποδεκτή στο πλαίσιο του προγράμματος.

Βάρκα η μία, βάρκα και η άλλη.

Ο κ. Κουλκουδίνας είναι ο ίδιος που υποστήριζε ότι αφού έχει κίνηση η λεωφόρος Συγγρού οι Αθηναίοι είναι ανθεκτικοί στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Απ’ ότι φαίνεται, όμως, δεν είναι το ίδιο ανθεκτικοί στην ακρίβεια οι πελάτες του τουριστικού του… ψαροκάικου, οπότε έπεσε και στην ανάγκη της επιδότησης με κοινοτικά κονδύλια.

Απαντήσεις αναμένονται…»

ΝΕΑΡ: Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη για τον Σ. Κουλκουδίνα, η ΝΕΑΡ σημείωσε ότι «την ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και οδηγούνται σε μαρασμό, η προσωπική ΙΚΕ του γαλάζιου βουλευτή έλαβε το 2023 τεράστια ενίσχυση από το πρόγραμμα CLLD/LEADER, προκειμένου να αναπτύξει τουριστική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών και μάλιστα από πόρους που προορίζονταν κυρίως για την στήριξη της αλιείας.

Με άλλα λόγια, οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου ενέκριναν την επιχειρηματική δραστηριότητα του βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, προφανώς στερώντας την αντίστοιχη χρηματοδότηση από άλλους επαγγελματίες. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο πολιτικά προκλητικό, αν θυμηθεί κανείς ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Κουλκουδίνας έλεγε στους πολίτες πως αν δεν έχουν 10 ευρώ να πληρώσουν για βενζίνη για να μεταβούν στην εργασία τους, τότε να πάρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά, ο κ. Κουλκουδίνας μπορεί να νιώθει σίγουρος πως δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, που ενέκριναν τα επιχειρηματικά σχέδια και την επιδότηση στον βουλευτή της ΝΔ, να γνωστοποιήσουν άμεσα τα κριτήρια και τις σχετικές αποφάσεις».

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