Ο Κουλκουδίνας… ξαναχτυπά: Πήρε επιδότηση 200.000 ευρώ από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, έλαβε επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.

Το ποσό εγκρίθηκε για την προσωπική εταιρεία του βουλευτή, η οποία ιδρύθηκε το 2023 και δραστηριοποιείται στην ενοικίαση τουριστικών σκαφών, αντικείμενο άσχετο με την παράκτια αλιεία.

Το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» κατήγγειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη διοχέτευση κονδυλίων που προορίζονταν για την αλιεία σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συστηματική απάτη.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπερασπίστηκε τη νομιμότητα των χρηματοδοτήσεων, επικαλούμενο τις διατάξεις περί διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών.

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Μέχρι πριν από ένα μήνα, ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, ήταν ένας… άγνωστος για την πλειοψηφία των πολιτών της χώρας και των κοινοβουλευτικών συντακτών, οι οποίοι – λέει ο αστικός μύθος – έψαχναν να βρουν ποιος είναι ο βουλευτής που είχε δηλώσει: «Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση; Κανένας δείκτης. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα».

Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο βουλευτής Πιερίας, εκτός από το να χρησιμοποιεί την κίνηση στους δρόμους για να αποδείξει ότι η ελληνική οικονομία αντέχει, έχει κι άλλες… καλές ιδέες: όπως, π.χ., να επιδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αλιεία η επιχείρησή του ενοικίασης σκαφών αναψυχής. Συγκεκριμένα, με απόφαση της πρόεδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Πιερίας, στις 2/12/2024 ο Σ. Κουλκουδίνας επιδοτήθηκε με το ποσό των 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.

Το ποσό εγκρίθηκε για την εταιρεία «ΣΠ. ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, με κεφάλαιο ίσο με το ποσό της επιδότησης και με τον Σπύρο Κουλκουδίνα να είναι ο μοναδικός της εταίρος. Οπως αναφέρεται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα ή χωρίς πλήρωμα, δραστηριότητα που βέβαια δεν σχετίζεται με την παράκτια αλιεία. Οπως, άλλωστε, δεν σχετίζεται και ο βουλευτής Πιερίας, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού με ιδιόκτητο φαρμακείο και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού.

Μηνυτήρια αναφορά

Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κατήγγειλε σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατ. ευρώ που, ενώ προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας και των αλιευτικά εξαρτώμενων κοινοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες. Το «Αρχιπέλαγος» κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντά της στο πλαίσιο του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, κονδύλια που διοχετεύτηκαν στη χώρα μας την περίοδο 2021-2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αλιεία μετατράπηκαν σε… πολυτελή τουριστικά καταλύματα με πισίνες, εταιρεία ενοικίασης ταχύπλοων, κέντρο ξένων γλωσσών, φυσικοθεραπευτήριο, κτηνιατρείο, κρεοπωλείο, ΚΤΕΟ, ζαχαροπλαστείο, σούπερ μάρκετ, κομμωτήριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, ακόμα και λούνα παρκ. Το «Αρχιπέλαγος» τονίζει, δε, ότι οι πόροι του συγκεκριμένου προγράμματος «Fisheries CLLD», που διατέθηκαν μέσω επιχορηγήσεων LEADER, έχουν στόχο να ωφελήσουν τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα.

Η κρίσιμη λέξη

Ωστόσο, στην περιγραφή του προγράμματος για την ελληνική αλιεία, στο πλαίσιο της «Προτεραιότητας 4», 70,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 13,7% των συνολικών πόρων του προγράμματος, «διατίθενται για την προώθηση της διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των ελληνικών περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διαφοροποίηση εντός και/ή εκτός των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τη βιώσιμη εκμετάλλευση συναφών προϊόντων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης».

Η κρίσιμη λέξη είναι η «διαφοροποίηση» και σε αυτή φαίνεται ότι πατάει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο ανέφερε ότι «είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, ή ένα τουριστικό κατάλυμα είναι παράνομο ή παράτυπο», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση του προγράμματος.

ΝΕΑΡ: Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη για τον Σ. Κουλκουδίνα, η ΝΕΑΡ σημείωσε ότι «την ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και οδηγούνται σε μαρασμό, η προσωπική ΙΚΕ του γαλάζιου βουλευτή έλαβε το 2023 τεράστια ενίσχυση από το πρόγραμμα CLLD/LEADER, προκειμένου να αναπτύξει τουριστική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών και μάλιστα από πόρους που προορίζονταν κυρίως για την στήριξη της αλιείας.

Με άλλα λόγια, οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου ενέκριναν την επιχειρηματική δραστηριότητα του βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, προφανώς στερώντας την αντίστοιχη χρηματοδότηση από άλλους επαγγελματίες. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο πολιτικά προκλητικό, αν θυμηθεί κανείς ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Κουλκουδίνας έλεγε στους πολίτες πως αν δεν έχουν 10 ευρώ να πληρώσουν για βενζίνη για να μεταβούν στην εργασία τους, τότε να πάρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά, ο κ. Κουλκουδίνας μπορεί να νιώθει σίγουρος πως δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, που ενέκριναν τα επιχειρηματικά σχέδια και την επιδότηση στον βουλευτή της ΝΔ, να γνωστοποιήσουν άμεσα τα κριτήρια και τις σχετικές αποφάσεις».

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