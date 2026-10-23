Ντόρα Μπακογιάννη: «Τον κ. Σαμαρά τον έχω κατατάξει σε μια κατηγορία εθνικολαϊκιστών»

Takeaways by to pontiki AI Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης ως μια δυσάρεστη, αλλά αναμενόμενη εξέλιξη.

Σε ερώτηση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ανέφερε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με στρατηγικό σχεδιασμό και όχι ως σπασμωδική αντίδραση.

Η ίδια απέκλεισε το ενδεχόμενο διαγραφών στελεχών στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να θέσει κανόνες δεοντολογίας για τη δημόσια παρουσία των μελών του.

Αναφερόμενη στην αντιπολίτευση, η κ.

Μπακογιάννη άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για έλλειψη αυτοπεποίθησης και στο ΠΑΣΟΚ για αδυναμία επικοινωνίας με τη σύγχρονη κοινωνία.

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Ως μια «δυσάρεστη, αλλά αναμενόμενη εξέλιξη» χαρακτήρισε η Ντόρα Μπακογιάννη την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Παραπολιτικών. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αντώνη Σαμαρά.

«Τον κ. Σαμαρά τον έχω κατατάξει σε μια κατηγορία εθνικολαϊκιστών. Το θέμα του κ.Σαμαρά δεν με απασχολεί πια, με απασχολούν τα κόμματα τα οποία είναι πραγματικά μέσα στη Βουλή. …Δεν ανήκω στην κατηγορία του αιθεροβάμονα αλλά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είχαμε πάντοτε ιστορικά μια θέση υπευθυνότητας όταν αυτή χάνεται σε μια χώρα είναι ανησυχητικό».

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν ζητήματα διαγραφής στελεχών στη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα διαγραφής, υπάρχει θέμα ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο.

Έχουμε περάσει διάφορές φάσεις σε αυτή τη χώρα, το να φτάσουμε στο σημείο να είναι ένας μόνιμος καυγάς στις τηλεοράσεις κάθε μέρα πείτε μου τι προσφέρει αυτό στον ελληνικό λαό.

Γίνεται μια προσπάθεια στο εσωτερικό του κόμματος σήμερα να υπάρξει ένας «κανόνας δεοντολογίας» πως φέρεσαι στην τηλεόραση και πως μιλάς στην τηλεόραση. Υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνες, δεν γίνεσαι ποτέ προσωπικός στην τηλεόραση, ποτέ».

Η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Μπακογιάννη είπε: «Βλέπω τον κ. Τσίπρα πολύ πιο αμήχανο σε αναζήτηση ταυτότητας, την οποία δεν έχει και επειδή δεν την έχει την ψάχνει, και επειδή όταν την ψάχνει είναι σαν το εκκρεμές μπορεί να πάει από τη μια άκρη στην άλλη. Τον βλέπω, και στο προσωπικό επίπεδο, να έχει χάσει την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη του. Νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματισμένος».



Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: «Δεν υπάρχει μια μάνα, ένας μπαμπάς, μια γιαγιά σε ολόκληρη ελληνική κοινωνία που να έχει παιδί στην προ-εφηβεία και να μην ευχαριστεί την κυβέρνηση για την απαγόρευση. Είναι δυνατόν να έρχεται ένα κόμμα σοβαρό σαν το ΠΑΣΟΚ να έρχεται και να λέει όχι!

Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει το αίσθημα επικοινωνίας με την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή κάνει μνημόσυνα της δεκαετίας του ’80, όλοι έχουμε κάνει μνημόσυνα αλλά βρε παιδί μου μπες και στην σύγχρονη κοινωνία και στις ανάγκες της».

Τα 12 ναυτικά μίλια

Μιλώντας αναφορικά με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων -νοτίως της Κρήτης- στα 12 ναυτικά μίλια, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε:

«Βεβαίως γίνεται αυτή η κουβέντα και βεβαίως πρέπει να γίνει αλλά την ώρα που θα το κρίνει η Ελλάδα και όχι ως κάποια σπασμωδική αντίδραση. Δεν ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική.

Η εξωτερική πολιτική θέλει πρώτον βαθιά αναπνοή και δεύτερον γερό στομάχι για να μπορείς κάθε φορά να κάνεις τη δική σου στρατηγική και να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.

Με λυπεί πάρα πολύ μια αντίδραση η οποία ένα πραγματικό θέμα για την Ελλάδα το αντιμετωπίζει ως εθνική ήττα δηλαδή το λεξιλόγιο πλέον από την αντιπολίτευση έχει χάσει την έννοια του».

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