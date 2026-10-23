Στρασβούργο: Οι 11 από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν… αλλού

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Οι ίδιοι μένουν, οι ίδιοι φεύγουν; Κρίσιμα ερωτήματα για τις απουσίες στις σημαντικές ψηφοφορίες του Στρασβούργου και για τη λογοδοσία των ευρωβουλευτών απέναντι στους πολίτες.

Μια εικόνα που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφηκε στη σημερινή Ολομέλεια του Στρασβούργου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία παρουσίας του Ευρωκοινοβουλίου, από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, μόλις 10 συμμετείχαν στις ψηφοφορίες, ενώ 11 απουσίαζαν! Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς εκπροσώπους της χώρας δεν συμμετείχαν στη διαδικασία.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι ακόμη σοβαρότερο: Πρόκειται για μεμονωμένες απουσίες ή για μια παγιωμένη κατάσταση, όπου οι ίδιοι ευρωβουλευτές παραμένουν μέχρι την τελευταία ψηφοφορία και οι ίδιοι αποχωρούν νωρίτερα;

Ποιοι ήταν παρόντες και ποιοι απόντες – Αναλυτικά ανά κόμμα

Νέα Δημοκρατία – 7 ευρωβουλευτές

Παρόντες (3): Φρέντης Μπελέρης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας.

Φρέντης Μπελέρης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας. Απόντες (4): Γιώργος Αυτιάς, Ελεονώρα Μελέτη, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ελίζα Βόζεμπεργκ.

ΠΑΣΟΚ – 4 ευρωβουλευτές

Παρών (1): Σάκης Αρναούτογλου.

Σάκης Αρναούτογλου. Απόντες (3): Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Νικόλας Φαραντούρης.

ΣΥΡΙΖΑ – 2 ευρωβουλευτές

Παρών (1): Κώστας Αρβανίτης.

Κώστας Αρβανίτης. Απούσα (1): Έλενα Κουντουρά.

Ελληνική Λύση – 2 ευρωβουλευτές

Παρών (1): Εμμανουήλ Φράγκος.

Εμμανουήλ Φράγκος. Απούσα (1): Γαλάτω Αλεξανδράκη.

ΚΚΕ – 2 ευρωβουλευτές

Παρόντες (2): Κώστας Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

Κώστας Παπαδάκης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος. Απόντες: Κανένας.

Πλεύση Ελευθερίας – 1 ευρωβουλευτής

Παρούσα (1): Μαρία Ζαχαρία.

Φωνή Λογικής – 1 ευρωβουλευτής

Απούσα (1): Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Νίκη – 1 ευρωβουλευτής

Παρών (1): Νίκος Αναδιώτης.

Ανεξάρτητος – 1 ευρωβουλευτής

Απών (1): Νίκος Παππάς.

Χθες δεν ψηφίζονταν ασήμαντα θέματα, καθώς η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών: το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2028–2034, που αφορά τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κινητικότητας των νέων, την ενεργειακή πολιτική, τις εκπομπές μεθανίου και τους κανόνες για τα καύσιμα, την πολιτική συνοχής και τη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών, την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, τις επιθέσεις των Χούθι και τις συνέπειές τους στη διεθνή ασφάλεια. Ακόμη και τη θέση της Ευρώπης για την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, COP31.

Σε αυτά τα θέματα κρίθηκε αναγκαίο να συμμετάσχουν μόλις 10 από τους 21 Έλληνες εκπροσώπους; Τι κάνουν Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ;

Το μεγαλύτερο μέρος των καταγεγραμμένων απουσιών εντοπίζεται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ: οκτώ από τους έντεκα απόντες ανήκουν στα τρία αυτά κόμματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι τέσσερις από τους επτά ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται απόντες; Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει εξηγήσεις για την απουσία τριών από τους τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ; Και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τι απαντά για την απουσία ενός από τους δύο ευρωβουλευτές του κόμματος;

Τα κόμματα δεν μπορούν να ενδιαφέρονται για τους ευρωβουλευτές τους μόνο όταν πλησιάζουν οι ευρωεκλογές. Έχουν ευθύνη να παρακολουθούν και τη συμμετοχή τους στο κοινοβουλευτικό έργο.

Ασφαλώς, κάθε απουσία μπορεί να έχει μια σοβαρή και απολύτως δικαιολογημένη αιτία. Γι’ αυτό ακριβώς απαιτούνται εξηγήσεις και διαφάνεια.

Και ένα τελευταίο ερώτημα: Αν ανοίξουμε τα πρακτικά των προηγούμενων μηνών, θα βρούμε ξανά τα ίδια ονόματα στη λίστα των απόντων; Μήπως τελικά δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια συνήθεια που κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει;

Οι απαντήσεις βρίσκονται στα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι πολίτες δικαιούνται να τις γνωρίζουν.

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