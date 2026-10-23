ΕΛΚ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συμβάσεις έως 780.000 ευρώ για συμβούλους που συνδέονται με ΝΔ – Στο επίκεντρο Παρκς, Ζαγορίτης, τι απαντά ο Μπακόλας

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με δύο εταιρείες συμβούλων, οι οποίες συνδέονται επαγγελματικά με πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της βελγικής αστυνομίας.

Το συνολικό ποσό των επίμαχων συμβάσεων ενδέχεται να ανέρχεται έως τις 780.000 ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ως επιλέξιμο μέρος των δαπανών μόλις τις 115.000 ευρώ.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν τον τρόπο ανάθεσης των συμβάσεων και τις καταγγελίες πρώην εργαζομένων του ΕΛΚ για δυσανάλογα υψηλές αμοιβές σε σχέση με το παρεχόμενο έργο.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστηρίζουν τη νομιμότητα των αποφάσεων, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές εάν τους ζητηθεί.

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Μια υπόθεση με έντονο ελληνικό πολιτικό ενδιαφέρον, η οποία είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου έξι μήνες, φαίνεται ότι περνά πλέον από το πεδίο της δημοσιογραφικής έρευνας σε εκείνο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του ερευνητικού μέσου Follow the Money, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τις ιδιαίτερα υψηλές συμβάσεις που είχε συνάψει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) με δύο εταιρείες συμβούλων, οι οποίες συνδέονται επαγγελματικά με πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος καθώς αφορά την περίοδο κατά την οποία στην ηγεσία του ΕΛΚ βρισκόταν ήδη ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ γενικός γραμματέας του κόμματος ήταν ο Θανάσης Μπακόλας, επί περίπου δύο δεκαετίες στενός συνεργάτης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ, η έρευνα άρχισε μετά από ενημέρωση της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της βελγικής αστυνομίας.

Από τις 570.000 στις 780.000 ευρώ

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εταιρείες: η βελγική Campaign Lab, του Γεράσιμου («Τζέρι») Ζαγορίτη, και η κυπριακή HD Heavyweight, του Έρικ Θανόπουλου Παρκς. Η πρώτη έρευνα του Follow the Money είχε αποκαλύψει ότι μέσα σε περίπου έξι μήνες οι δύο εταιρείες είχαν λάβει συνολικά περισσότερα από 570.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε εξασφαλίσει το ερευνητικό μέσο, η Campaign Lab είχε λάβει περισσότερα από 260.000 ευρώ, ενώ στην HD Heavyweight είχαν καταβληθεί 308.827 ευρώ έως το τέλος Ιανουαρίου του 2023. Το νέο στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογραφική έρευνα, οι πληρωμές πιθανότατα συνεχίστηκαν έως τον Μάρτιο του 2023, γεγονός που θα μπορούσε να ανεβάζει το συνολικό ύψος των επίμαχων συμβάσεων κοντά στις 780.000 ευρώ.

Οι διασυνδέσεις των δύο συμβούλων με την ελληνική κυβερνητική παράταξη είναι αυτές που προσδίδουν στην υπόθεση ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα. Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης είχε εργαστεί επί έξι χρόνια ως συνεργάτης δύο ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είναι γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη.

Ο Έρικ Θανόπουλος Παρκς, σύμφωνα με το Follow the Money, είχε δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικών εκστρατειών και είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία είναι παράλληλα ο Θανάσης Μπακόλας. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του πρωθυπουργού ανέλαβε γενικός γραμματέας του ΕΛΚ το 2022, μετά την ανάδειξη του Μάνφρεντ Βέμπερ στην προεδρία του ευρωπαϊκού κόμματος. Λίγο αργότερα συνήφθησαν οι επίμαχες συμβάσεις.

Το Ευρωκοινοβούλιο αναγνώρισε περίπου 115.000 ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση που είχε κρατήσει ήδη από τις αρχές του 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Κοινοβούλιο δεν δέχθηκε να καλύψει το σύνολο των συγκεκριμένων δαπανών και αναγνώρισε ως επιλέξιμο ποσό περίπου 115.000 ευρώ. Το υπόλοιπο κόστος έπρεπε να επιβαρύνει το ίδιο το ΕΛΚ, ενώ στη συνέχεια οι δύο σύμβουλοι επέστρεψαν μέρος των χρημάτων. Ο Ζαγορίτης έχει χαρακτηρίσει την επιστροφή αυτή «εμπορική χειρονομία», ενώ ο Παρκς είχε μιλήσει για «χειρονομία καλής θέλησης».

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πέντε πρώην εργαζόμενοι του ΕΛΚ δήλωσαν στο Follow the Money πως θεωρούσαν τις αμοιβές δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με το παραγόμενο έργο. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να κοστίζουν έως περίπου 60.000 ευρώ για έξι μήνες, εκτίμηση την οποία έχουν αμφισβητήσει οι δύο σύμβουλοι.

Η αρχική έρευνα είχε καταγράψει, μάλιστα, ότι μόνο η Campaign Lab έλαβε τον Ιούλιο του 2022 58.080 ευρώ, ενώ από τον Οκτώβριο ακολούθησαν μηνιαίες πληρωμές 50.820 ευρώ.

Τα κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν αφορά απλώς το εάν οι αμοιβές ήταν υψηλές. Το Follow the Money θέτει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των συμβάσεων, το κατά πόσο υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση των συγκεκριμένων εταιρειών και το πού κατέληξαν τα ποσά που καταβλήθηκαν. Στο σημείο αυτό απαιτείται σαφής διάκριση: δεν έχει αποδειχθεί ότι χρήματα διοχετεύθηκαν σε τρίτα πρόσωπα. Πρόκειται για ένα από τα ερωτήματα που εξετάζει η δημοσιογραφική έρευνα και όχι για διαπιστωμένο γεγονός.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης για τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το εάν, όταν αμφισβήτησε τις συγκεκριμένες δαπάνες, ενημέρωσε εγκαίρως τις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Follow the Money ζήτησε πρόσβαση στις συμβάσεις, στα έγγραφα των αναθέσεων και στη σχετική αλληλογραφία. Στις 4 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενο, μεταξύ άλλων, την προστασία εμπορικών συμφερόντων αλλά και την ύπαρξη εν εξελίξει έρευνας, η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τι απαντούν ΕΛΚ, Μπακόλας και Ζαγορίτης

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την έρευνα και διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές εφόσον του ζητηθεί. Το ΕΛΚ έχει υποστηρίξει επίσης ότι η πρόσληψη των συμβούλων εντασσόταν σε μια ευρύτερη αναδιοργάνωση του κόμματος, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής επικοινωνίας και των σχέσεων με τα εθνικά κόμματα-μέλη ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Ο Θανάσης Μπακόλας είχε δηλώσει μετά τις αρχικές αποκαλύψεις ότι οι οικονομικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων συμβάσεων, είχαν ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαν κριθεί νόμιμες και ορθές.

Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης, από την πλευρά του, δήλωσε στο Follow the Money ότι καμία ερευνητική ή άλλη αρμόδια αρχή δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν επιβεβαίωσε λεπτομέρειες της έρευνας, επισημαίνοντας ότι δεν σχολιάζει ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει διαδικασίες. Αντίστοιχη στάση κράτησαν η OLAF και η βελγική αστυνομία.

Η ελληνική πολιτική διάσταση

Η εξέλιξη έχει αναπόφευκτα και ελληνικό πολιτικό αποτύπωμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης έρευνας. Η σύνδεση προκύπτει από τα πρόσωπα. Ο Θανάσης Μπακόλας υπήρξε επί περίπου δύο δεκαετίες συνεργάτης του κόμματος πριν αναλάβει το κορυφαίο διοικητικό αξίωμα στο ΕΛΚ. Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης είχε εργαστεί με ευρωβουλευτές της ΝΔ, ενώ ο Έρικ Θανόπουλος Παρκς είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας και εκστρατειών.

Το κρίσιμο νέο, πάντως, βρίσκεται αλλού: μια υπόθεση που τον περασμένο Απρίλιο αποτελούσε αντικείμενο μιας σοβαρής δημοσιογραφικής αποκάλυψης βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με το Follow the Money, στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών. Και πλέον τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στο εάν δύο σύμβουλοι πληρώθηκαν υπερβολικά ακριβά.

Αφορούν πώς ανατέθηκαν οι συμβάσεις, τι ακριβώς παραδόθηκε έναντι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε μόνο ένα μέρος των δαπανών και γιατί χρειάστηκε να επιστραφεί μέρος των χρημάτων. Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται τώρα να ρίξει φως η έρευνα.

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