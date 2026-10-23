Πάει για 12η έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ – Θετική η επιλαχούσα Ζωή Αναστασοπούλου στην αποδοχή της

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Μία ακόμη έδρα φαίνεται πως «απελευθερώνεται», μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού και, κυρίως, φαίνεται πως μένει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση θα «ανέβει» στους 12 βουλευτές.

Πρώτη επιλαχούσα από τους υποψηφίους του 2023 στην Ηλεία είναι η δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Ζωή Αναστασοπούλου, η οποία αναμένεται πως θα κρατήσει την έδρα μένοντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη από την πλευρά της ηγεσία του κόμματος έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί της και έχει ενημερώσει πως είναι θετική στην αποδοχή της έδρας.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις της προς την ιστοσελίδα patrisnews η ίδια η κ. Αναστασοπούλου είχε δηλώσει «Είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια».

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