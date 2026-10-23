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23.10.2026 12:12

Opinion Poll για Αττική: Σε ποιες περιοχές «κερδίζει» η ΝΔ, πού τα πηγαίνει καλύτερα η ΕΛΑΣ, πού «ποντάρει» το ΠΑΣΟΚ

23.10.2026 12:12
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Νέα, πιο λεπτομερή στοιχεία για το πώς κατανέμονται οι δυνάμεις των τριών μεγαλύτερων κομμάτων στις διάφορες περιφερείες της Αττικής έρχονται στο φως της δημοσιότητας, από την τελευταία μέτρηση της Opinion Poll.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις της στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας (36,8%), στην Ανατολική Αττική (34,2%) και στην Α’ Αθήνας (31,9%). Αντιθέτως, τα πιο χαμηλά ποσοστά σημειώνονται στη Β’ Πειραιά (25,7%) και στη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική (28,8% και στις δύο περιφέρειες).

Όσον αφορά στην ΕΛΑΣ, τα καλύτερα ποσοστά της εντοπίζονται στον Δυτικό Τομέα (17,8%), στο Νότιο Τομέα (17,1%) και στην Α’ Πειραιά (16,9%). Από την άλλη, οι χειρότερες επιδόσεις για το κόμμα εντοπίζονται στη Β’ Πειραιά (13,4%), στην Ανατολική Αττική (15,9%) και στον Βόρειο Τομέα (16,2%).

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ τα πηγαίνει καλύτερα στη Δυτική Αττική, στην Ανατολική Αττική και στον Νότιο Τομέα (10,5%, 10,2% και 10,3%, αντίστοιχα), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά του καταγράφονται στην Α’ Πειραιά, στη Β’ Πειραιά και στην Α’ Αθήνας (8,8%, 9,1% και 9,4%).

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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη μέτρηση, που αφορούσε μόνο την Αττική, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13,9% και το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει 8,6%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Ελληνική Λύση με 4,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4% και η Φωνή Λογικής με 2,9%. Το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων (Κασιδιάρης) συγκεντρώνουν από 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 4,4%. Στο 12,6% διαμορφώνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Επίσης, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 31,5%, διατηρώντας προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 16,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,2%, το ΚΚΕ 7,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, η Ελληνική Λύση 5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,7% και η Φωνή Λογικής 3,4%. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 και η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2% το καθένα, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και άλλο κόμμα με 5,2%.

To ενδιαφέρον είναι ότι μια σύγκριση με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα (2019, 2023 και 2024) αποτυπώνει εύγλωττα την «καθίζηση» της ΝΔ στις συγκεκριμένες περιφέρειες, την ελαφρά άνοδο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα σκαμπανεβάσματα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αρχηγός του ήταν ο Αλέξης Τσίπρας,

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