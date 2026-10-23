Η Αχτσιόγλου σε κλιμάκιο της ΕΛΑΣ με Τεμπονέρα και Νεφελούδη σε συνάντηση με εργαζόμενους της MotorOil

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνάντηση με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Κορινθίας, με μέλη του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Εργαζομένων της Motor Oil, με μέλη της Π.Ο. Ενέργειας αλλά και με εργαζόμενους από άλλα σωματεία της περιοχής, όπως το Καζίνο Λουτρακίου είχε σήμερα κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) με αφορμή τις δύο εκρήξεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις 9 και 15 Οκτωβρίου που είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς εργαζόμενους και τραυματίες.

Το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ αποτελούνταν από τον Τομεάρχη Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ, Διονύση Τεμπονέρα, την πρώην Υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και τον πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη. Σημειώνεται, ότι λίγες μέρες μετά την ένταξή της στην ΕΛΑΣ (στις 10 Οκτωβρίου) η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίζεται για πρώτη φορά ως εκπρόσωπος του κόμματος στο πεδίο, σε επαφές δηλαδή με φορείς και σωματεία.

Στη συνάντηση τέθηκαν τα ζητήματα της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς και τα μείζονα ζητήματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης διασφάλισης ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εργαζόμενοι προέβησαν σε μια ουσιαστική ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα δύο περιστατικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τόσο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κ. Κατεμής, όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, κατέγραψαν τους προβληματισμούς και τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από τα δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα, επισημαίνοντας ως κυρίαρχα προβλήματα την εντατικοποίηση και « εργολαβοποιήση» της εργασίας, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αυξημένη επικινδυνότητα των εργασιών στην εταιρεία.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε πως τα δύο παραπάνω ατυχήματα, ανέδειξαν τη παντελή απουσία της Κυβέρνησης από την οποιαδήποτε διαδικασία πρόληψης και προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στις επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι το ΣΕΠΕ στην Κόρινθο έχει μόνο 1 τεχνικό επιθεωρητή.

Εκτός από τα παραπάνω, όμως, οι εργαζόμενοι από το Καζίνο του Λουτρακίου, που ήταν παρόντες στην συνάντηση, κατήγγειλαν ένα καθεστώς συστηματικών απολύσεων ανά μήνα, μόνιμου προσωπικού (υπάλληλοι αορίστου χρόνου) με στόχο της εταιρείας τη δραστική συρρίκνωση του προσωπικού και αντικατάσταση του από εργολαβικούς εργαζόμενους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή μιας συστηματικής και σταθερής επικοινωνίας του τομέα Εργασίας της με τους εργαζόμενους όλης της χώρας μέσω των θεσμικών συνδικαλιστικών τους οργάνων.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Α.Σ, μετέφεραν στους εργαζόμενους κατά τη συνάντηση πως σταθερή επιλογή του κόμματος αποτελεί η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και πως αυτή «δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε να αντιμετωπίζεται ως περιττό κόστος από τις επιχειρήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές καταγράφουν τεράστια υπερκέρδη».

Η ΕΛΑΣ, στην ανακοίνωσή της για τη συνάντηση δηλώνει πως «απαιτείται σαφής ενημέρωση, ουσιαστικός έλεγχος, διαφάνεια και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς».

Και πως «δεσμεύεται να ασκήσει κάθε μέσο στην κατεύθυνση της ουσιαστικής διερεύνησης των ατυχημάτων αλλά και να στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων στη Motor Oil, προκειμένου αφενός να μην υπάρξουν άλλα θύματα και αφετέρου να εκλείψουν παντού οι αιτίες που οδηγούν εκατοντάδες εργαζόμενους σε τραυματισμό ή θάνατο».

Παράλληλα, διαμηνύει «δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συνεχιζόμενη αποδιάρθρωση της εργασιακών σχέσεων, με απολύσεις, συρρίκνωση της σταθερής απασχόλησης, την εργολαβοποίηση και εντατικοποίηση της εργασίας, όπου αυτό και αν εκδηλώνεται.

«Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε εδώ, για να κάνουμε το αυτονόητο: να προστατέψουμε την εργασία τους, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τους. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει κανένας άλλος νεκρός εργαζόμενος στο βωμό του κέρδους» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

Ο Κουλκουδίνας… ξαναχτυπά: Πήρε επιδότηση 200.000 ευρώ από το ταμείο για την αλιεία, για να… ενοικιάζει σκάφη αναψυχής

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Απάντηση Μαρινάκη σε αντιπολίτευση και «γαλάζια» στελέχη – «Δεν υπάρχει θέμα ήττας»

Opinion Poll για Αττική: Σε ποιες περιοχές «κερδίζει» η ΝΔ, πού τα πηγαίνει καλύτερα η ΕΛΑΣ, πού «ποντάρει» το ΠΑΣΟΚ