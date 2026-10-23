Η ομογένεια στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

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Με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής να βρίσκεται στο επίκεντρο, έργο για το οποίο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους.

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