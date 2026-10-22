Pizza Fan: Τα «κεράσματα» και το κόλπο με τον τρόπο πληρωμής -«Με μετρητά ή με κάρτα;»

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του κυκλώματος στην αλυσίδα καταστημάτων της Pizza Fan, με 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, το οποίο φέρεται να έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ, από μη καταβολή ΦΠΑ, από το 2022.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 21 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σε καταστήματα franchise, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος ήταν βασικός μέτοχος και θυγατρικής στην Κύπρο, είχε κρατήσει, παρόλο που έδινε franchise τα καταστήματα, το τηλεφωνικό κέντρο.

Όταν ο πελάτης καλούσε για να παραγγείλει, τον ρωτούσαν αν θα πλήρωνε με μετρητά ή κάρτα. Όταν επέλεγε τα μετρητά δεν έστελναν την απόδειξη αλλά το δελτίο αποστολής και η παραγγελία περνούσε ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα να θησαυρίζουν τα μέλη της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επισυνδέσεων φέρεται να έχει καταγραφεί πελάτης, ο οποίος, αφού παρέλαβε την παραγγελία του, κάλεσε πίσω, λέγοντας πως δεν είχε φτάσει στα χέρια του η απόδειξη.

Βρέθηκε πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε μυστική κρύπτη στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας

Εν τω μεταξύ, με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά έφυγε η αστυνομία από τη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη, όπου έκανε έφοδο, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φερόμενης απάτης με τη μη απόδοση ΦΠΑ που ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές από το ελληνικό FBI, που ανέλαβε την έρευνα, μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε κρύπτη που βρισκόταν μέσα στο βεστιάριο. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο στη βίλα του ιδιοκτήτη στην Εκάλη, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα με είσοδο από μια κρυφή πόρτα, όπου βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ.

Στην οικία κατασχέθηκαν και ψηφιακά πειστήρια που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν η απάτη γινόταν με τη χρήση ειδικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Μέσω αυτού του λογισμικού η εταιρεία εμφάνιζε στην ΑΑΔΕ διαφορετικό τζίρο από το πραγματικό. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό εμφάνιζε τα έσοδα της εταιρείας λιγότερα από ότι ήταν πραγματικά, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στο Δημόσιο το ανάλογο ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν αρχικά εννιά άτομα, ενώ η δράση τους ξεκίνησε το 2022. Η εταιρία διαθέτει σήμερα περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους εννέα συλληφθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, το νούμερο 2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής αλλά και διαχειριστές καταστημάτων.

Εκτός από τις εννέα συλλήψεις, τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσεις περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 21 άτομα, ενώ έχουν ελεγχθεί τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Αθήνα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αντάρας – Πώς βρέθηκε με πάνω από 100 καταστήματα, από τη «Γραμμή» του Κοσκωτά

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί το πρωί της Πέμπτης στον ιδρυτή και επικεφαλής της Pizza Fan Κωνσταντίνο Αντάρα, για μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022, μέσω αλλοίωσης στοιχείων των συναλλαγών με παράνομο λογισμικό στο σύστημα καταχώρισης των παραγγελιών.

Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη 8 άτομα, στελέχη της εταιρείας, λογιστές και προγραμματιστές. Από τις έρευνες – σε οικίες των εμπλεκομένων – έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων. Αστυνομικοί πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους σε όλο το δίκτυο της εταιρείας και οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ελεγχθεί το σύνολο των καταστημάτων.

Η διαδρομή του επιχειρηματία: Από το marketing, στον Κοσκωτά και στην Pizza Fan

Η επιχειρηματική διαδρομή του Κωνσταντίνου Αντάρα στην εστίαση ξεκίνησε το 1996, όταν, προερχόμενος από τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, δημιούργησε μαζί με συνεργάτες του την αλυσίδα πίτσας Pizza Fan.

Πριν ασχοληθεί με την εστίαση, είχε εργαστεί στον χώρο του μάρκετινγκ, δημιουργώντας τη διαφημιστική εταιρεία Staff, ενώ στα πρώτα στάδια της καριέρας του συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κοσκωτά.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1985-1988 διετέλεσε εμπορικός διευθυντής πωλήσεων στη «Γραμμή», το εκδοτικό συγκρότημα του Γιώργου Κοσκωτά. Στη συνέχεια δημιούργησε δική του διαφημιστική εταιρεία, την οποία διατήρησε μέχρι το 2005.



Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή ήρθε σε επαφή με την αγορά της πίτσας και ειδικότερα με τη Roma Pizza, που τότε διέθετε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στη χώρα. Διαπιστώνοντας τις δυσκολίες στην παραγγελιοληψία και στην εξυπηρέτηση των πελατών, πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου που θα συγκέντρωνε τις παραγγελίες και θα τις διοχέτευε στα καταστήματα. Η ιδέα δεν υλοποιήθηκε από τη Roma Pizza, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη δική του επιχειρηματική προσπάθεια.

Έτσι, το 1996 δημιουργήθηκε η Pizza Fan, με το πρώτο πιλοτικό κατάστημα στους Αμπελοκήπους. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση, ο κ. Αντάρας επένδυσε εξαρχής στην τεχνολογία, στην κεντρική οργάνωση και στη δημιουργία ενός μοντέλου που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πολλά καταστήματα.

Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2014, δεν είχε γνώση του χώρου και περιέγραφε την είσοδό του στον κλάδο ως μια διαρκής διαδικασία δοκιμών και διορθώσεων, με έμβαση στις προτιμήσεις των πελατών.

Η εμπειρία του όμως στο χώρο του μάρκετινγκ υπήρξε καταλυτική για την ανάπτυξη της Pizza Fan. Αξιοποιώντας τις γνώσεις του στην προώθηση και διαφήμιση προϊόντων ακολούθησε μια επιθετική πολιτική με χαμηλές τιμές μεγάλες προσφορές, κουπόνια σε εισιτήρια, εκπτώσεις σε λογαριασμούς τηλεφώνων, ακόμη και χορηγίες σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η διαφημιστική εμπειρία του Κωνσταντίνου Αντάρα αποτυπώθηκε και στην πολιτική προσφορών της αλυσίδας. Χαρακτηριστική ήταν η καθιέρωση κουπονιών με έκπτωση 50%, μια στρατηγική που, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις του, βοήθησε την Pizza Fan να αναπτυχθεί ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εταιρεία στα πρώτα της βήματα διέθεσε 400.000 πίτσες ώστε το κοινό να γνωρίσει τα προϊόντα της. Επίσης επένδυσε στη διαδραστικότητα με τους πελάτες, ζητώντας τη γνώμη τους μέσω πλατφόρμας ώστε να δημιουργεί προϊόντα και προσφορές στα «μέτρα» τους.

Η επέκταση της Pizza Fan στηρίχθηκε στο franchising και στην υποστήριξη των καταστημάτων από την κεντρική εταιρεία. Μέχρι το 2004, η αλυσίδα είχε φτάσει τα 26 εταιρικά καταστήματα, ωστόσο την επόμενη χρονιά, το 2005, υιοθέτησε το μοντέλο franchise και ο αριθμός των καταστημάτων εκτοξεύτηκε. Σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2026, ο Κώστας Αντάρας περιέγραφε την ανάπτυξη πλέον ενός συστήματος που καλύπτει την παραγωγή, την παραγγελιοληψία, το μάρκετινγκ και την προώθηση των πωλήσεων.

Το δίκτυο έφτασε τα 100 καταστήματα στις 8 Ιουλίου 2025, έναν αριθμό που πλέον τον έχει υπερβεί, ξεπερνώντας τα 105 καταστήματα τον Φεβρουάριο του 2026 με πάνω από δύο εκατομμύρια ενεργούς πελάτες. Στόχος του, όπως είχε δηλώσει, ήταν εντός της χρονιάς να ανοίξουν 36 νέα καταστήματα.



Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση επιχειρούσε να διευρύνει τη δραστηριότητα πέρα από την πίτσα, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές για περισσότερες κατηγορίες φαγητού. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκαν τα MyCook και MyBurger, η συνεργασία με τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και ο σχεδιασμός πρόσθετων εμπορικών σημάτων. Παράλληλα, προωθούνταν ένα μοντέλο δικαιόχρησης με παραχώρηση έτοιμων καταστημάτων και εξοπλισμού αξίας 180.000 ευρώ, χωρίς αρχική επένδυση από τον συνεργάτη, σύμφωνα με τις ανακοινωμένες προθέσεις της εταιρείας.

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας είχε αναπτύξει και δημόσια παρουσία πέρα από την Pizza Fan. Τον Μάιο του 2023 εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της «Συμμαχίας για την Ελλάδα», αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με αντικείμενο την προώθηση της εικόνας της χώρας και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών.

Τα οικονομικά στοιχεία της Pizza Fan

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το brand της Pizza Fan είναι η «Φανάτικς Πίτσα ΕΠΕ». Τα δημοσιεύματα για τις οικονομικές χρήσεις 2022–2024 καταγράφουν την ακόλουθη εικόνα, με ποσά στρογγυλοποιημένα σε εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως για το 2025, ο συνολικός τζίρος του δικτύου φαίνεται να ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο Κώστας Αντάρας στο RetailBusiness.

Η Φανατικς Πίτσα ΕΠΕ, με έδρα το Χαλάνδρι και διαχειριστή τον Κωνσταντίνο Αντάρα, απέκτησε τη σημερινή νομική μορφή της το 2014, έπειτα από μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα εταιρικά στοιχεία, το 99% της ελληνικής ΕΠΕ ανήκει στην Fanatics Pizza Deliveries and Food Services Limited και το υπόλοιπο 1% άμεσα στον Κωνσταντίνο Αντάρα, χωρίς από τα συγκεκριμένα στοιχεία να προκύπτει η πλήρης σύνθεση των τελικών δικαιούχων της αλλοδαπής εταιρείας.

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