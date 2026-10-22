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22.10.2026 18:38

Pizza Fan: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ βρήκε η αστυνομία στη βίλα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην Εκάλη – Σε κρύπτη, δίπλα από το βεστιάριο

22.10.2026 18:38
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Με πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά έφυγε η αστυνομία από τη βίλα του ιδιοκτήτη της Pizza Fan στην Εκάλη, όπου έκανε έφοδο, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης φερόμενης απάτης με τη μη απόδοση ΦΠΑ που ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 25 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές από το ελληνικό FBI, που ανέλαβε την έρευνα, μέσα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε κρύπτη που βρισκόταν μέσα στο βεστιάριο. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τη μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο στη βίλα του ιδιοκτήτη στην Εκάλη, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα με είσοδο από μια κρυφή πόρτα, όπου βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ.

Στην οικία κατασχέθηκαν και ψηφιακά πειστήρια που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν η απάτη γινόταν με τη χρήση ειδικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας. Μέσω αυτού του λογισμικού η εταιρεία εμφάνιζε στην ΑΑΔΕ διαφορετικό τζίρο από το πραγματικό. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό εμφάνιζε τα έσοδα της εταιρείας λιγότερα από ότι ήταν πραγματικά, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλεται στο Δημόσιο το ανάλογο ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν αρχικά εννιά άτομα, ενώ η δράση τους ξεκίνησε το 2022. Η εταιρία διαθέτει σήμερα περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους εννέα συλληφθέντες βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, το νούμερο 2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής αλλά και διαχειριστές καταστημάτων.

Εκτός από τις εννέα συλλήψεις, τα στελέχη του ελληνικού FBI έχουν κατασχέσεις περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 21 άτομα, ενώ έχουν ελεγχθεί τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Αθήνα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.

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