Διευκρινίσεις του Δήμου Αθηναίων για την εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος στον Κολωνό: «Προκλήθηκε μικρή διαρροή»

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Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου, που τρύπησε συνεργείο, με συνέπεια να εκκενωθεί το σχολικό συγκρότημα του Κολωνού.

Ο αντιδημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης εξέδωσε διευκρινίσεις για το τι συνέβη. «Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, εκτελούνταν εργασίες αποκατάστασης υπόγειας βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα. Εκεί προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος δεν έφερε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο συγκεκριμένος αγωγός:

Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες διακόπηκαν άμεσα, ο χώρος ασφαλίστηκε και ειδοποιήθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας, ενώ δεν σημειώθηκε άλλη ζημιά.

Για προληπτικούς λόγους έφτασε στο σημείο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, και εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και το 55ο και το 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση».

Ο κ. Χαρλαύτης καταλήγει: «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».

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