Εκκενώθηκε προληπτικά σχολείο στον Κολωνό, λόγω διαρροής αερίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εκκενώθηκε προληπτικά το πρωί της Πέμπτης σχολικό συγκρότημα στον Λόφο Κολωνού καθώς χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο που βρίσκεται κοντά στα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εργοληπτική εταιρεία του δήμου έσκαβε κοντά στο σχολείο προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη υπόγειας καλωδίωσης στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού και κατά την εκσκαφή χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή διαρροή. Για προληπτικούς λόγους ελήφθη η απόφαση να εκκενωθούν σχολεία που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Χρυσοχοΐδης: ΕΔΕ για τον ΜΑΤατζή που πέταξε κρότου -λάμψης στην Ομόνοια

Αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου για το «μπάζωμα» στα Τέμπη – Πότε κληρώνονται οι δικαστές

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο – 6 ελαφρά τραυματίες (video)