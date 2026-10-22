Εκκενώθηκε προληπτικά σχολείο στον Κολωνό, λόγω διαρροής αερίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Εκκενώθηκε προληπτικά το πρωί της Πέμπτης σχολικό συγκρότημα στον Λόφο Κολωνού καθώς χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο που βρίσκεται κοντά στα σχολεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες εργοληπτική εταιρεία του δήμου έσκαβε κοντά στο σχολείο προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη υπόγειας καλωδίωσης στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού και κατά την εκσκαφή χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή διαρροή. Για προληπτικούς λόγους ελήφθη η απόφαση να εκκενωθούν σχολεία που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.
Διαβάστε επίσης:
Χρυσοχοΐδης: ΕΔΕ για τον ΜΑΤατζή που πέταξε κρότου -λάμψης στην Ομόνοια
Αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου για το «μπάζωμα» στα Τέμπη – Πότε κληρώνονται οι δικαστές
Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο – 6 ελαφρά τραυματίες (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.