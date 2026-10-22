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22.10.2026 14:28

Εκκενώθηκε προληπτικά σχολείο στον Κολωνό, λόγω διαρροής αερίου

22.10.2026 14:28
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Εκκενώθηκε προληπτικά το πρωί της Πέμπτης σχολικό συγκρότημα στον Λόφο Κολωνού καθώς χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο που βρίσκεται κοντά στα σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εργοληπτική εταιρεία του δήμου έσκαβε κοντά στο σχολείο προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη υπόγειας καλωδίωσης στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού και κατά την εκσκαφή χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή διαρροή. Για προληπτικούς λόγους ελήφθη η απόφαση να εκκενωθούν σχολεία που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

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