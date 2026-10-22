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22.10.2026 11:11

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο – 6 ελαφρά τραυματίες

22.10.2026 11:11
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Στρατιωτικό ελικόπτερο υποχρεώθηκε σε βαριά προσγείωση στην Κάλυμνο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν 6 ελαφρά τραυματίες.

Το ελικόπτερο, τύπου «Χιούι», βρισκόταν σε αποστολή αναγνώρισης.

Ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσης το ελικόπτερο υπέστη μηχανική βλάβη στο ουραίο σύστημα, με αποτέλεσμα «βαριά» προσγείωση, αλλά οι επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους.

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