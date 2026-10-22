Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Pizza Fan για «πειραγμένες» αποδείξεις – Δεν απέδωσε στο δημόσιο 25 εκατ, ευρώ, εννέα συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ και πολυτελή ΙΧ

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης της γνωστής αλυσίδας πίτσας Pizza Fan.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει 9 συλλήψεις, καθώς η συγκεκριμένη αλυσίδα -με πάνω από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα- φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, από το 2022.

Κατά τις έρευνες που γίνονται σε καταστήματα και οικίες, έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα, αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τυχόν κι άλλους υπόπτους, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν στα χέρια τους σωρό από αποδεικτικά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

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