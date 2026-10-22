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22.10.2026 14:16

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε δημότη που παράτησε ολόκληρο το νοικοκυριό του στον δρόμο (Photos)

22.10.2026 14:16
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Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε δημότη που εγκατέλειψε καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και άλλα ογκώδη αντικείμενα δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, καταλαμβάνοντας ακόμη και το πεζοδρόμιο. Η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες συμπεριφορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Απολλωνιάδος 22, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου δημότης εγκατέλειψε μεγάλο αριθμό επίπλων και οικιακών αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης βρέθηκαν:

  • Καναπέδες και κρεβάτι.
  • Στρώμα και διάφορα έπιπλα.
  • Άλλα ογκώδη αντικείμενα που καταλάμβαναν μέρος του πεζοδρομίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον υπεύθυνο και του επέβαλαν πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Δεύτερο πρόστιμο μέσα σε λίγα 24ωρα

Πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί η επιβολή προστίμου σε πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η δημοτική αρχή στέλνει σαφές μήνυμα για την προστασία των δημόσιων χώρων, τονίζοντας:

«Έχει επανειλημμένα τονιστεί πως η ανοχή απέναντι σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο χώρο ως χωματερή θα είναι μηδενική».

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις θα συνεχιστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αντίστοιχες συμπεριφορές.

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