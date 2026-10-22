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22.10.2026 16:34

Αναγκαστική προσγείωση C-130 της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – Εμφάνισε τεχνικό πρόβλημα στον κινητήρα (Video)

22.10.2026 16:34
anagkastiki prosgeiosi C-130 – new

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Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Σαουδικής Αραβίας, με 48 άτομα επιβαίνοντες, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» λόγω τεχνικού προβλήματος σε κινητήρα.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, πετώντας πάνω από την εναέριο χώρο της Πελοποννήσου, ενημέρωσε τον Πύργο ελέγχου για τεχνικό πρόβλημα, κινητοποιώντας τις αρχές ασφαλείας και την Πυροσβεστική στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε γύρω στις 3:00 το μεσημέρι με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

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