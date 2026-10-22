Pizza Fan: Το παράνομο λογισμικό που «πείραζε» τις παραγγελίες – Πώς στήθηκε η απάτη, τα καταστήματα έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες

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Με φερόμενη απάτη ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ κατηγορείται ότι εμπλέκεται η αλυσίδα πιτσαριών Pizza Fan, καθώς το πρωί της Πέμπτης η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προχώρησε σε εννέα συλλήψεις, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε υπαλλήλους και άλλα καταστήματα της αλυσίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan καθώς και οκτώ εργαζόμενοι της εταιρείας του, κυρίως λογιστές.

Οι συλληφθέντες φέρεται να είχαν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό στο κεντρικό σύστημα μέσω του οποίου καταχωρούνταν οι παραγγελίες των πελατών. Με τον τρόπο αυτό εμφάνιζαν στην Εφορία τζίρο μικρότερο από τον πραγματικό, χωρίς να αποδίδουν στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η δράση των κατηγορουμένων φέρεται να ξεκίνησε το 2022, ενώ η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Κρύπτη με χιλιάδες ευρώ βρέθηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν πίσω από ένα έπιπλο ένα μικρό, κρυφό δωμάτιο, στο οποίο υπήρχαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Κατασχέθηκαν επίσης πολλά κοσμήματα μεγάλης αξίας και οχήματα.

Οι εννέα συλληφθέντες φέρονται να αποτελούν τον στενό πυρήνα της ομάδας, ωστόσο οι έρευνες των Αρχών δεν περιορίζονται σε αυτούς.

Ειδικότερα, η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται στους εργαζομένους περίπου 20 υποκαταστημάτων που βρίσκονταν υπό τον άμεσο έλεγχο του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων 80 υποκαταστημάτων franchise θα διωχθούν για την υπόθεση, όχι όμως για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, καθώς, κατά την ΕΛ.ΑΣ., η λειτουργία του παράνομου λογισμικού ήταν σε γνώση όλων.

Την ίδια ώρα, τα καταστήματα της εταιρείας έχουν σταματήσει να δέχονται παραγγελίες τόσο από τη δική της πλατφόρμα όσο και από άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες delivery, αλλά και τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η Fanatics Pizza ΕΠΕ, η εταιρεία του Κώστα Αντάρα που διαχειρίζεται το franchise της Pizza Fan εμφάνισε τζίρο 60,44 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 533.112 ευρώ το 2025.

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