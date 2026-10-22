Αλλάζει η ώρα την Κυριακή (25/10) – Μία ώρα πίσω οι δείκτες τα ξημερώματα

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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..»

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