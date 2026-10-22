Καβάλα: 28χρονος έπεσε από τον 4ο και κατέληξε στα κάγκελα πολυκατοικίας

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 28χρονος από κάγκελα πολυκατοικίας στην Καβάλα.
Ο 28χρονος έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, προσγειώθηκε στην περίφραξη και κατέληξε.
Για την ανάσυρση της σορού του επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες.
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