Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα, από τις μουσικές που ακούμε, τις συνήθειές μας, τον τρόπο που διασκεδάζουμε και τα στέκια που γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κάποια από αυτά, όμως, αφήνουν ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα χρόνια λειτουργίας τους.

Ένα από αυτά είναι το Χοροστάσιο, το ιστορικό στέκι της πλατείας Κλαυθμώνος, που έπειτα από 31 χρόνια παρουσίας στην αθηναϊκή νύχτα ετοιμάζεται να κλείσει οριστικά τις πόρτες του. Από τις 25 Δεκεμβρίου 1995, όταν ξεκίνησε τη διαδρομή του, μέχρι σήμερα, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για διαφορετικές γενιές, φιλοξενώντας μουσικές, parties και αμέτρητες βραδιές που συνδέθηκαν με την ιστορία της πόλης.

Σε μια εποχή που η νυχτερινή διασκέδαση έχει αλλάξει σημαντικά, το κλείσιμο του Χοροστασίου επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς στεκιών της Αθήνας που αποτελούν πλέον μέρος της συλλογικής μνήμης όσων έζησαν τη νυχτερινή ζωή της πόλης σε διαφορετικές εποχές. Από το Mad, τη Rebound, το Pop, μέχρι το Decadence. Το Χοροστάσιο προστίθεται σε αυτή τη λίστα, αφήνοντας πίσω του τη δική του ξεχωριστή διαδρομή.

Η σημασία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μουσική του ταυτότητα ή στα parties που φιλοξένησε. Όπως συμβαίνει με τα στέκια που αποκτούν ξεχωριστή θέση στη ζωή μιας πόλης, η ιστορία του γράφτηκε κυρίως από τους ανθρώπους του: Τους DJs, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους θαμώνες που πέρασαν από τον χώρο, δημιούργησαν φιλίες, γνώρισαν ανθρώπους, ερωτεύτηκαν, χόρεψαν και μοιράστηκαν αμέτρητες ώρες διασκέδασης.

Σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας ήταν και η μουσική. Το reopening του 2011 έδωσε νέα πνοή στο μαγαζί, με τον Γιάννη Μαντωνανάκη, τον Φίλιππο Λούβαρη και τον Κώστα Φονταλή να συμβάλλουν καθοριστικά στη συνέχιση της πορείας του. Παράλληλα, ο Σπύρος Παγιατάκης, ο Χρήστος Μήλιος και ο Γιώργος Φακίνος συνδέθηκαν με διαφορετικούς τρόπους με την ταυτότητα του Χοροστασίου, μέσα από τις μουσικές τους επιλογές, τα parties και τη μακρόχρονη παρουσία τους.

Η αυλαία θα πέσει με ένα τελευταίο διήμερο, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Την Παρασκευή, ο DJ Maikl επιστρέφει με το «Party Like It’s 1999», το event που για σχεδόν μία δεκαετία έδινε τον δικό του ρυθμό στην αθηναϊκή νύχτα. Το Σάββατο, οι Γιάννης Μαντωνανάκης, Φίλιππος Λούβαρης, Κώστας Φονταλής και Σπύρος Παγιατάκης αναλαμβάνουν τη μουσική της τελευταίας βραδιάς, στο «We Are All Made Of Alternative Stars».

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής δεν σημαίνει ότι το Χοροστάσιο θα χαθεί από τη μνήμη όσων το έζησαν. Γιατί τα στέκια δεν κρίνονται μόνο από τα χρόνια που παραμένουν ανοιχτά, αλλά και από τις εμπειρίες που αφήνουν πίσω τους. Και το Χοροστάσιο, έπειτα από τρεις δεκαετίες, έχει τη δική του θέση στην ιστορία της Αθήνας.

Το Χοροστάσιο κλείνει, αλλά οι ιστορίες που γράφτηκαν εκεί παραμένουν μέρος της ιστορίας της αθηναϊκής νύχτας.

Διαβάστε επίσης:

Στον Τομ Κρουζ το 52ο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, δράμα και «Ένα Φως που Δεν Σβήνει Ποτέ» (Videos)

Κριτική ταινιών: «Quiet life» και «Βασίλισσα στη θάλασσα» – Περί δικαιωμάτων ο λόγος…