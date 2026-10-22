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22.10.2026 11:14

Στον Τομ Κρουζ το 52ο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

22.10.2026 11:14
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Με το 52ο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI) θα τιμηθεί ο Τομ Κρουζ, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας διαδρομής του στον κινηματογράφο ως ηθοποιού και παραγωγού.

Η ανακοίνωση έγινε από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, ενώ η απονομή έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Απριλίου του 2027, σε ειδική εκδήλωση στο ιστορικό θέατρο Dolby, στο Λος Άντζελες.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί την κορυφαία τιμητική βράβευση του AFI. Καθιερώθηκε το 1973 και απονέμεται κάθε χρόνο σε μια προσωπικότητα που έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης, αφήνοντας διαχρονικό αποτύπωμα μέσα από το έργο της.

Ο Κρουζ, ο οποίος έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ, προστίθεται στους σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες που έχουν λάβει το βραβείο τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Στιβ Μάρτιν, Τζον Γουίλιαμς, Νταϊάν Κίτον, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζούλι Άντριους, Νικόλ Κίντμαν και Έντι Μέρφι, ο οποίος τιμήθηκε με το 51ο Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Σύμφωνα με το Associated Press, τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών του AFI.

«Ο Τομ Κρουζ είναι ένα παγκόσμιο είδωλο» δήλωσε η Κάθλιν Κένεντι, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου. «Ως ηθοποιός και παραγωγός επιδεικνύει εξαιρετική αφοσίωση σε ό,τι κάνει. Αυτό που θαυμάζω ιδιαίτερα είναι η βαθιά του πίστη στις ταινίες και στη δύναμή τους να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Αυτό το πάθος τον έχει αναδείξει σε έναν εξαιρετικό πρεσβευτή του αμερικανικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Η καριέρα του Τομ Κρουζ εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει να έχουν συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

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