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ΕΛΛΑΔΑ

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23.10.2026 21:37

Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

23.10.2026 21:37
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φωτογραφία αρχείου

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Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι που σήμανε νωρίτερα για ύποπτο αντικείμενο.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο, για να ελεχθεί το σακίδιο.

Λόγω της εξέλιξης αυτής, υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Νηρηίδων από το ύψος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 22:30
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