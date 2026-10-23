Πάτρα: Σε ΜΕΘ 17χρονος μετά από τροχαίο, αναζητείται η μηχανή του

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Σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 17χρονος, που ενεπλάκη σε τροχαίο στις Καμάρες Αιγίου.

To τροχαίο συνέβη χθες (22/10), ωστόσο οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν στο σημείο τη μηχανή του 17χρονου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του τροχαίου και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

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