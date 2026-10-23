Απολογούνται οι 23 κατηγορούμενοι για τις «μαύρες» πίτσες της Pizza Fan: Η ροή του χρήματος από τον Αντάρα μέχρι τους διαχειριστές των καταστημάτων

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Απολογούνται οι 23 κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή από την αλυσίδα Pizza Fan. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 103, ενώ η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων. Έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 1,3 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία για τις εισφορές των εργαζομένων. Όπως αποδείχθηκε για ορισμένους εργαζόμενους καταβάλλονταν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς ήταν δηλωμένοι με μειωμένο ωράριο.

Το λογισμικό

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης απόδειξης και καταχώρησης της παραγγελίας ως «κέρασμα».

Όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά με διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα, περνούσαν τις πίτσες σαν κέρασμα. Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά. Για να επιβεβαιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη.

Η κρύπτη με τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ

Σε κρύπτη στην κατοικία του ιδιοκτήτη στα βόρεια προάστια εντοπίστηκε χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα. Παράλληλα, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα Mercedes και Porsche, ενώ περισσότερα από 100.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες άλλων εμπλεκομένων.

Η ιεραρχία

Ενορχηστρωτής ήταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως υπαρχηγός.Οι εντολές μεταφέρονταν στη συνέχεια στον επιχειρησιακό μηχανισμό, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής που συνδεόταν με το κρυφό λογισμικό του κεντρικού συστήματος. Στη βάση της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με την έρευνα, οι διαχειριστές των καταστημάτων. Οι μυστικές συναντήσεις των μελών φέρεται να πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά πειστήρια. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η έρευνα αφορά τη φερόμενη απόκρυψη εσόδων, τη μη απόδοση φόρων και τις ασφαλιστικές παραβάσεις, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στη διαδικασία δικαστικής διερεύνησης.

Αγωνία για τους εργαζόμενους

Αβέβαιο παραμένει το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων της αλυσίδας, καθώς 110 καταστήματα σε όλη τη χώρα παρέμειναν κλειστά.

Η ΠΟΕΕΤ τονίζειι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος αποφάσισε το κλείσιμο των καταστημάτων ούτε τι πρόκειται να συμβεί με τους εργαζομένους από εδώ και πέρα. Όπως τονίζει, το καθεστώς μισθολογικής και ασφαλιστικής κάλυψης εξαρτάται από τις συνθήκες υπό τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΕΤ, όταν μια επιχείρηση κλείνει με διοικητική εντολή, προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού και ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος. Αντίθετα, σε περίπτωση που η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η ευθύνη για τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των εργαζομένων βαρύνει τον ίδιο.

Η ΠΟΕΕΤ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων και την άμεση διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει άμεσα μισθολογική και ασφαλιστική κάλυψη για όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την αβεβαιότητα.

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