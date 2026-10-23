Pizza Fan: Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή – μαμούθ – Παράνομο λογισμικό, διπλά βιβλία και έρευνα που συνεχίζεται

Takeaways by to pontiki AI Οι διωκτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αλυσίδα Pizza Fan.

Οι αρχές εντόπισαν τη χρήση ειδικού λογισμικού που εμφάνιζε τις συναλλαγές με μετρητά ως «κεράσματα», αποφεύγοντας έτσι την έκδοση αποδείξεων και την απόδοση ΦΠΑ.

Η αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 20 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα, με τα εννέα βασικά μέλη να οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα και χώρους των εμπλεκομένων, κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα που ήταν επιμελώς κρυμμένα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζομένου για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η παράνομη δραστηριότητα να ξεκινά από το 2016.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των διωκτικών αρχών για το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής – μαμούθ (υπολογίζεται στα 25 εκατ. ευρώ) της αλυσίδας Pizza Fan, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της στοιχεία – φωτία.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την έρευνα, εντόπισαν διπλά βιβλία: τα «κανονικά», στα οποία είχαν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές, και τα «μαύρα», στα οποία καταγράφονταν οι πραγματικές συναλλαγές, τα κεράσματα και τα κρυμμένα κέρδη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν καταλήξει ότι η απάτη με την μη απόδοση ΦΠΑ γινόταν στις συναλλαγές με μετρητά και ότι οι εμπλεκόμενοι καταχωρούσαν ως «δώρο» τη μία στις τέσσερις πίτσες που πουλούσαν, με αποτέλεσμα περίπου το 25% των πωλήσεων να μην εμφανίζονται ως έσοδα στην ΑΑΔΕ και να μην εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις.

Μιλώντας για την υπόθεση στο Mega, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η απάτη να αρχίζει ακόμη και από το 2016. «Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί πριν από περίπου έξι μήνες που έλαβε την καταγγελία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η δράση ξεκινά τουλάχιστον από το 2022», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ουσιαστικά μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου, η εταιρεία κατάφερε να παραβιάζει το σύστημα των παραγγελιών και μάλιστα αυτών που πληρώνονταν με μετρητά από τους πολίτες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδει καθόλου αποδείξεις». Στο σύστημα, «φαινόταν ως κέρασμα αυτές οι παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόδειξη, να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ και ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ελληνικό Δημόσιο», εξήγησε.

«Μετά τη σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι όντως γίνεται αυτή η διαδικασία. Xθες, στις επιτόπιες έρευνες στα καταστήματα, οι αστυνομικοί κατάφεραν επίσης να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο λογισμικό.Και μάλιστα, η χθεσινή έρευνα μας έδειξε ότι τελικά ίσως το χρονικό διάστημα είναι και μεγαλύτερο. Ίσως πηγαίνει και ακόμα πιο πίσω, από το 2016, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε μετρητά, όπως και κοσμήματα σε ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, επιμελώς κρυμμένο. Πίσω από μία ντουλάπα με υποδήματα και ρούχα βρισκόταν ένα άλλο δωμάτιο στο οποίο μέσα βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα», τόνισε σχετικά με το τι βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές. «Έχουμε ξεπεράσει τις 20 συλλήψεις επειδή ακριβώς έγιναν και οι επιτόπιες έρευνες στα καταστήματα σε όλη τη χώρα και Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα βασικά εννέα μέλη έχουν συλληφθεί και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα», κατέληξε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταγγελία

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος», η έρευνα για την Pizza Fan άρχισε από μία καταγγελία που έκανε λόγο για μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καταγγέλλων, ο οποίος είναι πρώην εργαζόμενος της εταιρείας, πέρασε το κατώφλι της Οικονομικής Εισαγγελίας πριν μερικούς μήνες και ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise, αλλά και τα εταιρικά καταστήματα της εταιρείας, δήλωναν τους εργαζόμενους για λιγότερες ώρες από τις πραγματικές, προκειμένου να καταβάλλουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε και η μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί, στο σύστημα παραγγελιοληψίας (τηλεφωνικά και μέσω ιστοσελίδας) υπήρχε η δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς την έκδοση της νόμιμης απόδειξης, με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου. Μάλιστα, το ποσοστό των ανείσπρακτων αποδείξεων άγγιζε το 20%, ενώ την επίβλεψη του συστήματος αυτού είχε το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, η κεντρική εταιρεία προωθούσε τις παραγγελίες στα κατά τόπους καταστήματα. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ταμείο, εκτός από τις επιλογές «Μετρητά», «Κάρτα» και «Ακύρωση», εμφανιζόταν σε επιλεγμένες περιπτώσεις η δυνατότητα «κέρασμα-απόδειξη».

Ο αλγόριθμος ενεργοποιούσε αυτή τη δυνατότητα μόνο αν η παραγγελία ήταν μέχρι 40 ευρώ, αν η πληρωμή θα γινόταν με μετρητά και αν η παραγγελία θα παραδιδόταν με delivery ή take away. Οι παραγγελίες αυτές δεν εξέδιδαν απόδειξη, αλλά καταγράφονταν στο κεντρικό σύστημα για να παρακολουθούν τα μέλη της οργάνωσης τον πραγματικό τζίρο και να διανέμουν τα παράνομα κέρδη. Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ανέρχονται συνολικά σε 126.

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