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23.10.2026 10:14

Δημογλίδου για Pizza Fan: «Η απάτη ίσως ξεκινά από το 2016 – Έχουμε ξεπεράσει τις 20 συλλήψεις» (video)

23.10.2026 10:14
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Στην υπόθεση φοροδιαφυγής της πιτσαρίας Pizza Fan προς το ελληνικό Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, από μη καταβολή ΦΠΑ, αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε το πρωί της Παρασκευής (23/10) στο Mega η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση ίσως ξεκινά ακόμη και από το 2016.

«Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί πριν από περίπου έξι μήνες που έλαβε την καταγγελία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η δράση ξεκινά τουλάχιστον από το 2022», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ουσιαστικά μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου, η εταιρεία κατάφερε να παραβιάζει το σύστημα των παραγγελιών και μάλιστα αυτών που πληρώνονταν με μετρητά από τους πολίτες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδει καθόλου αποδείξεις. Στο σύστημα, «φαινόταν ως κέρασμα αυτές οι παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόδειξη, να μην αποδίδεται ο ΦΠΑ και ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ελληνικό Δημόσιο», εξήγησε.

«Μετά τη σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι όντως γίνεται αυτή η διαδικασία. Xθες, στις επιτόπιες έρευνες στα καταστήματα, οι αστυνομικοί κατάφεραν επίσης να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο λογισμικό.Και μάλιστα, η χθεσινή έρευνα μας έδειξε ότι τελικά ίσως το χρονικό διάστημα είναι και μεγαλύτερο. Ίσως πηγαίνει και ακόμα πιο πίσω, από το 2016, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», πρόσθεσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό σε μετρητά, όπως και κοσμήματα σε ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, επιμελώς κρυμμένο. Πίσω από μία ντουλάπα με υποδήματα και ρούχα βρισκόταν ένα άλλο δωμάτιο στο οποίο μέσα βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα», τόνισε σχετικά με το τι βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

«Έχουμε ξεπεράσει τις 20 συλλήψεις επειδή ακριβώς έγιναν και οι επιτόπιες έρευνες στα καταστήματα σε όλη τη χώρα και Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα βασικά εννέα μέλη έχουν συλληφθεί και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα», κατέληξε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

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