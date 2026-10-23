Κατερίνη: 35χρονος έπεσε σε τάφρο με νερό κατά τη διάρκεια εργασιών – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

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Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε 35χρονος έπειτα από πτώση σε τάφρο με νερό, στο 430ό χλμ. της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης.

Η πτώση συνέβη το πρωί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ενώ ο 35χρονος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεπτοκαρυάς.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο, μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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