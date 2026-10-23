Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη, έπεσε από γέφυρα

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Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη ο θάνατος μιας 17χρονης κοπέλας στη Γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως μεταδίδει το pameevro.gr στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να σώσουν τη ζωή της ανήλικης.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά στις συνθήκες της πτώσης της νεαρής και εξετάζονται προσεκτικά όλες οι πληροφορίες.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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