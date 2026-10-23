search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 09:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2026 07:22

Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας του Άλκη Καμπανού μετά από δύο αναβολές – Στο εδώλιο 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ

23.10.2026 07:22
alkis_kampanos_new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ξεκινά σήμερα τη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, η οποία σημειώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 στην περιοχή Χαριλάου.
  • Στο εδώλιο κάθονται δώδεκα νεαροί οπαδοί, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα με ποινές ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
  • Η δίκη εκκινεί ουσιαστικά από μηδενική βάση, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε έφεση ζητώντας αυστηρότερες ποινές και μετατροπή της κατηγορίας από ενδεχόμενο σε άμεσο δόλο.
  • Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης τις επιθέσεις εναντίον των δύο φίλων του θύματος που σημειώθηκαν κατά το ίδιο επεισόδιο.
  • Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης εισάγεται σήμερα (23/10) η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές επτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, όμως, η δίκη, εφόσον κηρυχθεί η έναρξή της (προηγήθηκαν δύο αναβολές- τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο τού περασμένου έτους), θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης). Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο, που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

Ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες σύσκεψη στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών, κατά την οποία εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο τη λήψη και τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας εντός κι εκτός της δικαστικής αίθουσας, όσο και την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας (κατανομή θέσεων παραγόντων της δίκης κ.ά).

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή ώρας: Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Πρώιμο «μικρό καλοκαιράκι» πριν τη φθινοπωρινή αλλαγή ενόψει της εθνικής μας εορτής

Συμμορία έκλεβε εξωλέμβιες μηχανές από πάρκινγκ στην Αττική και τις έστελνε στην Αλβανία – Βίντεο-ντοκουμέντο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafanisi221026-xamogelo
ΕΛΛΑΔΑ

Κι άλλη εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας, αγνοείται 14χρονος

margaris admie – new
BUSINESS

ΑΔΜΗΕ: Το 2027 οι διαγωνισμοί για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και κατασκευή από το 2028

tasos-kostis-new
LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: «Δεν έχω προτάσεις, αλλά δεν αισθάνομαι πικρία – Αυτοί χάνουν, όχι εγώ» (Video)

karahalios_karystianou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραχάλιος για κόμμα Καρυστιανού: «Καμία ελπίδα για την ΕΛΠΙΔΑ»

meghan new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Βρέθηκαν στο σπίτι του φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xorostasio-34
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Χοροστάσιο βάζει «λουκέτο» μετά από 31 χρόνια και μαζί του ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο της αθηναϊκής νύχτας

tourkoliviko-mnimonio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα ζητά περισσότερα από όσα δικαιούται»: Νέες αιχμές από τη Λιβύη κατά της Αθήνας, θέλει μεγαλύτερη τουρκική παρουσία στη χώρα

lazopoulos-new
MEDIA

MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν υπάρχει ομάδα λόμπι βουλευτών υπέρ του Ισραήλ, να εγγραφώ πρώτος» - Τι είπε για τα περί μυστικής συνάντησης στην Αθηναϊκή Λέσχη

Antlia benzinis_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποια είναι η χώρα που έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην Ευρώπη: 0,79 ευρώ το λίτρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.10.2026 09:05
exafanisi221026-xamogelo
ΕΛΛΑΔΑ

Κι άλλη εξαφάνιση ανηλίκου από δομή φιλοξενίας, αγνοείται 14χρονος

margaris admie – new
BUSINESS

ΑΔΜΗΕ: Το 2027 οι διαγωνισμοί για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και κατασκευή από το 2028

tasos-kostis-new
LIFESTYLE

Τάσος Κωστής: «Δεν έχω προτάσεις, αλλά δεν αισθάνομαι πικρία – Αυτοί χάνουν, όχι εγώ» (Video)

1 / 3