Συμμορία έκλεβε εξωλέμβιες μηχανές από πάρκινγκ στην Αττική και τις έστελνε στην Αλβανία – Βίντεο-ντοκουμέντο

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Συμμορία που έκλεβε εξωλέμβιες μηχανές από σκάφη σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης της Αττικής εξάρθρωσε η αστυνομία, έπειτα από έρευνα της Ασφάλειας Λαυρεωτικής.

Η δράση της σπείρας καταγράφεται σε βίντεο του ΕΡΤnews, στο οποίο φαίνονται μέλη της να παραβιάζουν τις εισόδους πάρκινγκ σκαφών στα Μεσόγεια, να αφαιρούν εξωλέμβιες μηχανές και να τις φορτώνουν σε κλεμμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα μέλη της ομάδας, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε 12 κλοπές εξαρτημάτων θαλάσσιων σκαφών σε περιοχές της Αττικής, καθώς και σε τέσσερις κλοπές φορτηγών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 και να συνεχίστηκε έως τον Φεβρουάριο του 2026, με στόχο σκάφη που φυλάσσονταν σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Αποστολή των εξαρτημάτων στο εξωτερικό

Για τη μεταφορά των εξωλέμβιων μηχανών και των υπόλοιπων εξαρτημάτων, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν φορτηγά που είτε είχαν κλέψει νωρίτερα, είτε είχαν μισθώσει με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης.

Μετά τις κλοπές, πήγαιναν τα οχήματα με τα κλοπιμαία σε απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις, όπου τα εγκατέλειπαν για αρκετές ημέρες, επιχειρώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Όταν επέστρεφαν στα σημεία απόκρυψης, αποσυναρμολογούσαν τους κινητήρες και συσκεύαζαν τα εξαρτήματα, τα οποία στη συνέχεια έστελναν στην Αλβανία με τουριστικά λεωφορεία.

Για να δυσχεράνουν την έρευνα της αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κλοπιμαίων εγκατέλειπαν τα φορτηγά, αφού πρώτα έριχναν χλωρίνη στο εσωτερικό τους, με σκοπό να εξαφανίσουν ίχνη γενετικού υλικού και δακτυλικά αποτυπώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της συμμορίας υπολογίζεται σε 800.000 ευρώ.

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