Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 48 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

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Λέμβος με περίπου 48 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση επιτήρησης επανδρωμένου εναέριου μέσου της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.
Η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται για την περισυλλογή των επιβαινόντων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι περίπου 48 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Κρήτης.
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